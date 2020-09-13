ЦСКА остановит «Спартак»? А «Ростов» победит «Локомотив»?

Чемпионат России возвращается после перерыва на игры сборных. В 7-м туре ожидается сразу два топовых матча.

ЦСКА — «Спартак»

В воскресенье, 13 сентября, сыграют ЦСКА и «Спартак». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

«Спартак» — лидер чемпионата России: команда Доменико Тедеско пока ни разу не проиграла. ЦСКА же прогремел на трансферном рынке, усилив позиции в атаке и центре обороны. Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящего матча именно армейцев. Победу команды Виктора Гончаренко можно взять за 2,50. Ничья оценивается в 3,20.

Между тем, новичкам ЦСКА требуется время для того, чтобы сыграться. А вот у красно-белых уже есть поставленная тактика, дающая результат. Поэтому коэффициент на выигрыш «Спартака» выглядит очень даже привлекательным — 3,05.

Вероятно, обе команды забьют: на такой исход можно поставить за 1,80. Вариант «нет» оценивается в 1,95.

«Ростов» — «Локомотив»

В понедельник, 14 сентября, встретятся «Ростов» и «Локомотив». Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

Обе команды начали новый сезон неровно. «Ростов» теряет очки в матчах с лидерами, но побеждает середняков. «Локомотив», лишившись Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова, не может выиграть в четырех встречах подряд.

Неудивительно, что БК «Лига Ставок» оценивает вероятность победы «Ростова» в 2,65. Ничью — в 3,10. Победу «Локо» — в 2,90. На тотал меньше 2,50 можно поставить за 1,70, больше — за 2,20.

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