ЦСКА обыграет «Фейеноорд» в Москве?

В четверг, 26 ноября, пройдет встреча между ЦСКА и «Фейеноордом». Начало — в 20.55 по московскому времени.

Армейцы — действующие лидеры чемпионата России. Впрочем, в Европе у них, как и у всех наших клубов, дела идут пока не очень: последнее место в группе К с двумя ничьими и одним поражением. Как раз от «Фейеноорда»! Для того, чтобы претендовать на выход в плей-офф, команде Виктора Гончаренко нужно набирать очки.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают ЦСКА фаворитом предстоящего матча. На победу армейцев можно поставить за 2,04. Выигрыш «Фейеноорда» оценивается в 3,55. Ничья — в 3,60.

Вероятно, встреча получится результативной. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1,70. Обратный исход оценивается в 2,08.

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