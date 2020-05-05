Состоялась жеребьевка пятого из восьми турниров КиберЛиги Pro Series — серии соревнований по киберфутболу, генеральным партнером которой является БК «Лига Ставок». Первые два турнира выиграл ЦСКА под управлением киберспортсмена Александра Королева, следующий два — «Сочи» Сергея Ванюшина. Таким образом в генеральном рейтинге серии, где учитывается результаты всех турниров, их разделяет всего один балл: армейцы набрали 35 очков, «Сочи» — 34.

Армейцы и сочинцы являются основными фаворитами КиберЛиги Pro Series#5. Но коэффициент на победу ЦСКА — 2,9, а на «Сочи» — 2,75. Возможно потому, что к примеру, на прошлом турнире армейцы в группе выглядели не очень грозно, и пропустили вперед «Тамбов». Так что сенсации в турнире — не редкость.

Результаты жеребьевки КиберЛиги Pro Series#5

Группа А: ЦСКА, «Зенит», «Арсенал», «Рубин». 5 мая

Группа В: «Сочи», «Тамбов», «Ростов», «Ахмат». 6 мая

Группа С: «Урал», «Динамо», «Оренбург», «Спартак». 7 мая

Группа D: «Уфа», «Локомотив», «Крылья Советов», «Краснодар». 8 мая

Турнир проходит на платформе eFootball PES 2020 в формате 1x1, матчи играются в удаленном режиме. Все матчи транслируются в режиме онлайн с комментатором на официальных ресурсах Российской премьер-лиги, в приложении и на сайте генерального партнера — БК «Лига Ставок».

Не упусти возможность поболеть за любимые команды! Лига Ставок совместно с Российской Премьер-Лигой проводит серию турниров по киберфутболу. Все игры КиберЛига Pro Series будут транслироваться в режиме онлайн с комментатором на официальных ресурсах Российской Премьер-Лиги, в приложении и на сайте генерального партнера — БК «Лига Ставок».