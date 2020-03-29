Чалов-старший против клуба бывшего игрока «Зенита». Белорусский футбол и другие события 29 марта

Подборка матчей, за которыми нужно следить в воскресенье

Футбол

Из-за распространения коронавируса практически все футбольные соревнования приостановили. Однако чемпионат Белоруссии не сдается, а за ним наблюдает весь мир. Права на показ соревнований приобретают каналы Израиля, Индии, Сербии, Хорватии, Словении и других стран.

В эти выходные пройдут очередные матчи высшей лиги. В воскресенье, 29 марта, в 18.00 по московскому времени встреча «Неман» — «Витебск» закроет второй тур чемпионата. «Витебск» начал сезон с победы, команда обыграла «Городею» (1:0). «Неман» проиграл «Ислочи» (0:1) в первом туре.

Эта пара готовит зрителям увлекательное противостояние игроков. Советуем обратить внимание на защитника «Витебска» Даниила Чалова — брата нападающего ЦСКА Федора. 25-летний Даниил — воспитанник «Локомотива», а несколько лет назад забил крутой гол с 40 метров «Балтике». Его соперником станет защитник Андрей Васильев, представляющий «Неман». Россиянин ранее выступал за молодежку «Зенита» и тульский «Арсенал».

Букмекеры отдают преимущество «Неману». БК «Лига Ставок» предлагает на победу команды из Гродно коэффициент — 2,39. На выигрыш «Витебска» — 3,00, на ничью — 3,15.

FIFA

В Германии проходят заключительные матчи онлайн-турнира BundesligaHomeChallenge. В общей сложности в нем приняли участие 26 команд из бундеслиги 1 и бундеслиги 2. Каждую команду представляют по два человека. При этом один из них должен быть профессиональным футболистом.

29 марта, в 15.30 по Москве «Вердер» сыграет с «Нюрнбергом». Букмекеры не выделяют явного фаворита в этой паре. БК «Лига Ставок» оценивает победу «Вердера» с вероятностью 2,25, успех «Нюрнберга» — 2,25, ничью — 4,50.

В параллельной игре «Лейпциг» встретится с «Гамбургом». БК «Лига Ставок» отдает небольшое предпочтение хозяевам. «Лейпциг» можно взять за — 2,10, «Гамбург» — за 2,50, а ничью — за 4,50.

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