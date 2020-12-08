«Зенит» одержит первую победу в Лиге чемпионов?

Во вторник, 7 декабря, пройдут матчи группового турнира Лиги чемпионов. В 20:55 по московскому времени «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией».

В первом матче сине-бело-голубые держались, но потеряли концентрацию в концовке и пропустили два гола. Мотивации на ответную встречу — мало, учитывая, что команда Сергея Семака уже не попадет ни в плей-офф Лиги чемпионов, ни в Лигу Европы.

Эксперты считают фаворитом предстоящего матча «Боруссию». На победу «шмелей» можно поставить за 1,77. Выигрыш петербуржцев оценивается в 4,40. Ничья — в 3,90.

В 23:00 по московскому времени сыграют «Челси» и «Краснодар».

«Быки» могут получать удовольствие — они уже обеспечили себе весну в Лиге Европы. Можно попытаться отомстить за разгромное поражение дома (0:4) — об этом говорил и голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

Однозначным фаворитом матча считается «Челси». На победу синих можно поставить за 1,29. Выигрыш «Краснодара» оценивается в 9,80. Ничья — в 5,80.

Матч может получиться нерезультативным. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1,81. Обратный исход оценивается в 1,93.

В 23:00 по московскому времени встретятся «Барселона» и «Ювентус».

Они — уже в плей-офф Лиги чемпионов. Главная интрига — противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду, перенесенное из чемпионата Испании на европейский уровень. В первом матче португалец не участвовал из-за коронавируса, а «Ювентус» проиграл со счетом 0:2.

Фаворитом матча считается «Барселона». На победу сине-гранатовых можно поставить за 2,11. Выигрыш «Юве» оценивается в 3,30. Ничья — в 3,65.

На тотал больше 2,50 можно поставить за 1,63. Меньше — за 2,29.

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