БК «Лига Ставок» запускает ежедневный розыгрыш 1 миллиона рублей

Букмекерская компания «Лига Ставок» проведет новую акцию. Среди клиентов «Лиги Ставок» будут ежедневно разыгрывать 1 миллион рублей.

Каждый день, начиная с 22 апреля, в прямом эфире будет разыгрываться 1 миллион рублей. Для того чтобы получить шанс стать миллионером, достаточно сделать ставку накануне. Ежедневно на сайте и в приложениях БК «Лига Ставок» в прямом эфире случайным образом будут выбираться час и минута — и все, кто заключил пари в это время, станут победителями!

Все ставки участников акции разделены на три сегмента по сумме заключенных пари: от 100, от 1 000 и от 10 000 рублей. Призовой фонд распределяется между сегментами, и один участник может претендовать на приз в каждом из них! Однако даже одной ставки в 100 рублей достаточно, чтобы получить значительную часть призового фонда.

Подробности акции, условия и имена победителей будут публиковаться на сайте ligastavok.ru.