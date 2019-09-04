БК «Лига Ставок» объявила о долгосрочном партнерстве с Федерацией регби России

БК «Лига Ставок» в продолжении развивития партнерских отношения с ведущими спортивными организациями России и объявила о заключении эксклюзивного соглашения с Федерацией регби России (ФРР).

4 сентября в преддверии старта чемпионата мира по регби в Японии состоялось подписание долгосрочного соглашения между ФРР и БК «Лига Ставок» о стратегическом партнерстве по развитию и популяризации регби в России. Сумма контракта, рассчитанного до конца 2024 года, составила 500 миллионов рублей. В торжественной церемонии приняли участие президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский и генеральный директор, председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин.

В рамках соглашения БК «Лига Ставок» уже с 01 января 2020 года получит статус генерального партнера, а также станет титульным партнером всех клубных соревнований, проходящих под эгидой ФРР. Логотип компании будет размещен на форме национальных сборных команд России и команд клубов — участников чемпионатов и первенств России по регби, регби-7 и пляжному регби. Также названия всех клубных соревнований будут инкорпорировать слова «Лига Ставок», например, «Лига Ставок — чемпионат России по регби».

«Для нас большая честь стать частью этого зрелищного вида спорта и иметь возможность принимать активное участие в его развитии в нашей стране, — заявил Юрий Красовский, в своем приветственном выступлении. — У отечественного регби есть прекрасная история и своя преданная аудитория. Сейчас в наших силах сделать так, чтобы у игры было прекрасное, успешное будущее. Чтобы звезды отечественного регби становились настоящими героями для детей и подростков! Сборная России уже добилась фантастических успехов. Мы гордимся нашими спортсменами. Будем их поддерживать и очень сильно болеть за нашу сборную на Кубке мира».

По мнению Станислава Дружинина, день подписания соглашения с БК «Лига Ставок» стал историческим для ФРР.

«Федерация регби получила достойного стратегического партнера для развития. Я безумно благодарен БК «Лига Ставок». Мы уже сделали несколько совместных проектов. И надеюсь, что это партнерство будет развиваться, мы найдем много новых точек для соприкосновения», — отметил он.

После подписания соглашения состоялась официальная презентация новой игровой формы национальной сборной команды России для участия в Кубке мира. Сборная России второй раз в истории участвует в главном событии мирового регби. Именно матчем сборных команд России и Японии 20 сентября открывается Кубок мира.

Также вниманию гостей был представлен новый гимн регби DJ Smash «Время побеждать!», в создании которого приняла активное участие и БК «Лига Ставок».

«Регби создано для настоящих мужчин сильных, упорных и динамичных! Совсем скоро стартует Кубок мира в Японии, уверен, наши парни проявят себя как сильная и нацеленная на победу команда! Все мы любим регби!», — сказал DJ Smash.