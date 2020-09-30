«Бавария» или «Боруссия»? Кому достанется Суперкубок Германии?

В среду, 30 сентября, пройдет матч за Суперкубок Германии между «Баварией» и «Боруссией» из Дортмунда. Начало встречи — в 21.30 по московскому времени.

Обе команды начали выступление в Бундеслиге неровно. «Бавария» уничтожила «Шальке» (8:0), но затем сенсационно проиграла «Хоффенхайму» (1:4). Дортмунд разгромил «Боруссию» из Менхенгладбаха (3:0), а потом уступил «Аугсбургу» (0:2). Возможно, оба коллектива просто берегли силы для очной встречи.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают, что матч выиграет «Бавария». На победу мюнхенцев можно поставить за 1,55. Выигрыш Дортмунда оценивается с высоким коэффициентом 5,00. Но в отдельно взятом матче произойти может все, что угодно и примеров тому очень много.

Вероятно, встреча получится результативной. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1,45. Вариант «нет» можно взять за 2,65.

Ставки на все топовые матчи — на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 10%. Вернем первую ставку новым игрокам, если она не сыграет. Установите лучшее приложение года от БК «Лига Ставок», смотрите прямые трансляции в высоком качестве и заключайте быстрые пари, не отвлекаясь от просмотра матча.