«Аталанта» победит «ПСЖ»? А «Бавария» обыграет «Барселону»?

На этой неделе состоятся четвертьфиналы Лиги чемпионов.

«Аталанта» — «ПСЖ»

В среду, 12 августа, состоится матч «Аталанта» — «ПСЖ». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

«Аталанта» и «ПСЖ» — команды результативные. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии бергамаски забили 98 голов, а парижане — 75 мячей в Лиге 1, досрочно завершенной из-за пандемии коронавируса.

На то, что в матче будет забит 0-1 гол, можно поставить с коэффициентом 5,25, 2-3 гола — 2,15, 4-5 голов — 2,80, 6 и более голов — 7,25.

«Лейпциг» — «Атлетико»

В четверг, 13 августа, сыграют «Лейпциг» и «Атлетико». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

От «Атлетико» стоит ожидать закрытого футбола, который команда Диего Симеоне показала, к примеру, в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». «Лейпциг» же — команда с гибкой тактикой, скорее ориентированной на атаку.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают «Атлетико» фаворитом этого противостояния. Победу команды из Мадрида можно взять за 2,40. А выигрыш «Лейпцига» — за 3,20.

«Барселона» — «Бавария»

В пятницу, 14 августа, состоится матч между «Барселоной» и «Баварией». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

«Бавария» представляется более уверенной в себе командой: мюнхенцы идеально провели посткоронавирусную часть сезона, оторвавшись от конкурентов в чемпионате Германии, а также выиграв Кубок страны. «Барселона» же провалилась в Ла Лиге, уступив чемпионство «Реалу». На этом фоне возникли разговоры о недовольстве футболистов каталонского клуба новым главным тренером Кике Сетьеном.

На то, что во встрече будет овертайм, можно поставить с привлекательным коэффициентом 3,65. На то, что игра завершится в основное время, — с кэфом 1,25. А возможную серию послематчевых пенальти можно взять за 7,25.

«Манчестер Сити» — «Лион»

В субботу, 15 августа, встретятся «Манчестер Сити» и «Лион». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

«Сити» уверенно разделался с «Реалом» на стадии 1/8 финала: в недавнем ответном матче прессинг подопечных Хосепа Гвардьолы вынудил дважды результативно ошибиться чемпиона мира-2018 Рафаэля Варана. «Лион» же остановил «Ювентус» и Криштиану Роналду, попутно повлияв на отставку Маурицио Сарри с поста главного тренера.

«Манчестер Сити» считается безоговорочным фаворитом этого противостояния. На победу «горожан» можно поставить за 1,30. Выигрыш «Лиона» оценивается в 10,50. Но давайте вернемся к сопернику французской команды по четвертьфиналу, и чудеса покажутся совсем реальными.

На то, что обе команды забьют, можно поставить за 2,05. Вариант «нет» в данном случае может подойти для «экспресса» — 1,75.

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