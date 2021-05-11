На чемпионат мира сборная поедет с вратарями из КХЛ. Все пропало или ничего страшного?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Проблема

«Рейнджерс» лишил сборную России обоих вратарей. Клуб не отпускает на чемпионат мира Игоря Шестеркина, а также запретил ехать в Ригу Александру Георгиеву. Если у первого травма, полученная в чемпионате, то что случилось со вторым — вообще непонятно. Позже стало известно, что мы не можем рассчитывать и на Антона Худобина. И снова по «медицинским показателям», правда, и без них вариант с его приездом был невероятным. Во-первых, Худобин на пороге обмена. Да, его могут отправить в другой клуб через год после нового контракта, так как команда не вышла в плей-офф, а к вратарю много вопросов. Во-вторых, нельзя сказать, что он провел идеальный сезон. Выдавал шедевры, но и проваливался часто. В-третьих, хоккеисту 35 лет, а второй «пузырь» за короткий срок — это тяжело.

Теперь штаб команды в весьма непростой ситуации. Что делать? Первый вариант, который приходит на ум, — не дергаться, все оставить, как есть. Ехать в Латвию с Иваном Бочаровым, Александром Самоновым и Иваном Федотовым. Это не так уж и плохо, если разобраться. Самонов играл в этом году на Евротуре, у Федотова лучший сезон в карьере. Бочаров ничем особенным похвастаться не может, но мы еще на Евротуре посмотрим, кто сильней. Второй вариант — утопический. Можно выбрать кого-то из ребят, выступающих в АХЛ. Но там выбор совсем уж небогатый. Главный кандидат — Даниил Тарасов. У Алексея Мельничука и Ивана Просветова плей-офф в АХЛ, у Михаила Бердина — в НХЛ, Василий Демченко и Артем Загидулин слабее тех, кто есть сейчас в распоряжении сборной. Не уверен, что Иван Налимов рассматривается даже в качестве суперзапасного варианта. В любом случае придется рисковать, иного выхода нет. Если только не вызвать, например, Ярослава Аскарова или Петра Кочеткова.

Обмен

Нападающий «Лады» Федор Свечков, самый ценный актив в клубе ВХЛ из Тольятти, перешел в СКА. Слышал, что варианты для продолжения карьеры были совершенно другими. Ходили разговоры о том, что нападающий юниорской сборной России может перебраться в «Ак Барс» или «Металлург», какую-то заинтересованность проявлял «Трактор». Но тут вмешались силы, которым не принято отказывать. Ничего совсем ужасного не произошло, хуже было, если бы Федор отправился в Америку.

Приветствуем Федора Свечкова!

Нападающий юниорской сборной стал игроком армейцев в результате обмена с Ладой, тольяттинская команда получила денежную компенсацию.



В прошедшем сезоне 18-летний форвард набрал 15 очков за Ладью в МХЛ, 15 баллов за Ладу в ВХЛ и 10 — на недавнем ЮЧМ pic.twitter.com/5UZIc5hQTp — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 10, 2021

Ну, хорошо, СКА все не любят. Вспоминают, что там уже собраны несколько игроков высокого уровня, а переварить такое количество хоккеистов невозможно. И непонятно, что делать с местными ребятами, с теми, кто тренировался в школе питерского клуба, выпускается, а позиции в команде МХЛ заняты приезжими. Опять же у СКА два клуба в молодежной лиге, мест всем хватит. Что касается Федора, то ему вряд ли вообще стоить думать о молодежке. Получив опыт выступления в ВХЛ, он может и остаться в «СКА-Неве», а там уж все зависит от него самого. Будет лучшим — сыграет и в КХЛ. Плохо только, что в основе питерского клуба в главной команде вся центральная ось отдана легионерам, по крайней мере, так было в прошлом сезоне. Вей, Кеммпайнен, Аалтонен, а чуть ниже Каменев, Хуснутдинов, Морозов. Как пробиться в основу — совершенно непонятно. С другой стороны, должен пробиваться-то, если действительно талант.

Расторжение

Закончился трехлетний роман вратаря Игоря Бобкова и «Авангарда». Хоккеист с зарплатой в 50 миллионов рублей покидает клуб за год до официального окончания соглашения. Бобков в Балашихе дошел до финала, в следующем сезоне сыграл не слишком удачно, как и вся команда, а в нынешнем — вытеснен посредственным Шимоном Грубецом.

Бобков провел в подмосковном клубе лучшее время свой карьеры. В «Адмирале» Игорь учился спокойней относиться к пропущенным шайбам, забывать поражения, но после перехода голкипер сумел выйти на другой уровень. К сожалению, идеальным время в «Авангарде» назвать нельзя, несмотря на финал два года назад и кубок в нынешнем чемпионате. Бобков стал жертвой войны между Максимом Сушинским и Александром Крыловым. Первый считал, что вратарская линия с приходом Игоря укомплектована, второй постоянно сомневался в этом. Я только не могу понять, какие претензии к Сушинскому за высокий контракт Игорю. Все-таки последнюю подпись ставит Крылов. Считал бы, что зарплата странная, не визировал бы.

Игорь старался не обращать внимание на интриги, но полностью отстраниться было невозможно. В этом году над ним откровенно издевались, как и над Эмилем Гариповым. Не давали прийти в себя, почувствовать уверенность, постоянно дергали, а затем привезли Грубеца и давали ему гораздо больше шансов, чем Игорю. Я уверен, что с Шимоном «Авангард» еще нахлебается, а Бобкова убрали только потому, что его подписывал прежний менеджер. Но вряд ли Игорь будет ненавидеть «Авангард». Не за что, а интриги есть в любом клубе.