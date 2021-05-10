В «Автомобилисте» приглашают королей регулярки. Так клуб рискует вновь провалиться в плей-офф

Разбираем промежуточные итоги селекции екатеринбургского клуба.

Пришли: з. Блэкер («Барыс»), з. Гуркин («Сибирь»), н. Принс («Динамо» Мн), н. Романцев («Сибирь»), н. Кормье («Ак Барс»).

Ушли: з. Хольцер («Адлер», Германия), з. Геноуэй, н. Голышев («Айлендерс», НХЛ), н. Секстон, н. Литовченко («Сибирь»), н. Холланд, н. Протапович («Динамо» Рига).

С 2016 года «Автомобилист» прописался в клубах — олигархах КХЛ. После сезона-2015/16, когда екатеринбужцы, возглавляемые амбициозным Андреем Разиным, в первом раунде плей-офф зарубились с будущим чемпионом «Металлургом», покровительство над командой взял холдинг УГМК. Конкретнее — его генеральный директор, миллиардер Андрей Козицын. Вложенные средства «Автомобилиста» в последних сезонах соизмеримы с затратами топ-клубов, но со спортивным результатом — беда. Денежные потоки, исчисляемые в миллиардах, год за годом прогорали. А разве можно признать удовлетворительным результат, когда команда с максимальной платежкой отправляется в отпуск после первого раунда?

Дважды крайними за неудачи выставляли тренеров — с Владимиром Крикуновым и Андреем Мартемьяновым попрощались после плей-офф 2018 и 2020 годов. Биллу Питерсу же доверили еще один заход на Кубок, несмотря на вылет в первом раунде. Дело в том, что у канадца действующий контракт на следующий сезон. Чтобы купить ему билет в один конец на родину, потребовалось бы сначала выплатить компенсацию за досрочное прекращение сотрудничества. На это в Екатеринбурге не решились, но за счет чего «Автомобилист» сможет преобразиться в новом сезоне? Разбираем промежуточные итоги селекции екатеринбуржцев.

Джесси Блэкер. Фото photo.khl.ru

Ставка на натурализованных североамериканцев

Рынок сильных российских игроков небогатый. Большая часть хоккеистов стремится как можно быстрее улететь за океан и построить карьеру в НХЛ. Те, кто по разным причинам не пригодился или не видит себя по ту сторону Атлантики, по большей части выбирают Москву, Санкт-Петербург или Казань с перспективой игры за сборную и более комфортную для жизни локацию. С введением потолка зарплат диспозиция изменилась, но не так серьезно, как хотелось бы. Поэтому, если менеджер провинциального клуба задумал сиюминутное усиление состава, рассчитывать приходится прежде всего на легионеров. Но вот незадача — по регламенту в одном матче могут сыграть только пять иностранцев.

В «Автомобилисте» придумали, как обойти установленное ограничение. Екатеринбуржцы приглашают канадцев и американцев, которые не считаются легионерами. В разные годы они играли в «Барысе» и минском «Динамо», где им предложили получить казахстанские и белорусские паспорта для выступления за местные сборные. Те, кто шел на подобную авантюру, не считаются легионерами в КХЛ.

Уральцы уже официально объявили о переходе Шейна Принса и Джесси Блэкера, договорились о контракте с Кертисом Волком. Таким образом, «Авто» увеличит квоту иностранцев до семи полевых — еще одно место занимает вратарь Якуб Коварж. Также известно о подписанном контракте с Патрисом Кормье, который не пригодился «Ак Барсу». По маршруту Казань — Екатеринбург последует и Стефан Да Коста, в возвращении которого заинтересовано руководство уральцев. Ведутся переговоры и с Райаном Спунером, но у него в отличие от Принса нет белорусского паспорта.

Судя по всему, клубу нужен оперативный результат. Вместо того чтобы внедрять стратегию на несколько лет, инвестировать и развивать молодых российских игроков, выводя их на новый уровень, екатеринбуржцы укомплектовались натурализованными североамериканцами. Такой подход имеет право на существование, но с одной ремаркой — спрос с команды и тренера будет намного выше.

На бумаге атака «Автомобилиста» действительно стала сильнее. Если удастся оформить все желаемые трансферы, две первые тройки получатся «легионерскими». При этом не забывайте, что в обойме Питерса есть Сергей Шумаков, Алексей Макеев, Станислав Бочаров, Георгий Белоусов и подписанный из «Сибири» Данил Романцев. С учетом дефицита центральных нападающих на рынке и интересе к форварду других клубов, менеджерам «Авто» за сделку можно раздать по бутылке шампанского. Ждут решения о продолжении карьеры и от Павла Дацюка.

Приглашение североамериканцев — желание Питерса. С ними ему легче найти общий язык, а в раздевалке не будет конфликтных ситуаций как минимум с основной группой хоккеистов. Да, Принс, Спунер, Волк и Да Коста набирали много очков и были лидерами своих команд, но только в регулярном чемпионате. В плей-офф того же Стефана убрали из состава «Ак Барса», а минские и казахстанские «иностранцы» не прошли дальше первого раунда. Для них переход в клуб с большими амбициями — новый вызов, чтобы побороться за медали. Но справятся ли короли регулярки с выданными авансами и не закончится ли все классическим перетягиванием одеяла на себя, когда команда попадет в критическую ситуацию? Ведь игровое время и большинство ограничено, и поровну его не распределишь. Питерс, конечно, до последнего будет верить в иностранцев, но, если что-то пойдет не так, «Авто» рискует забуксовать в первом раунде, подобно минскому «Динамо» или «Барысу».

Якуб Коварж. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Страховка для Коваржа

По всей видимости, в «Автомобилисте» наконец-то признали, что идти в сезон с одним взрослым вратарем — Якубом Коваржем — слишком рискованно. Чех, заработавший в прошлой регулярке 90 млн рублей (больше всех среди голкиперов лиги), не впечатлял надежностью, а достойного сменщика на подстраховку не нашлось. Ни Владимир Галкин, ни Владислав Гросс пока не готовы держать уровень КХЛ на дистанции хотя бы в два-три матча.

По информации «СЭ», уральцы планируют укрепить вратарскую линию Дмитрием Шикиным. Прошлый сезон он отыграл в многострадальном «Куньлуне», до этого пять лет посвятил «Сочи» с далеко не самой монолитной обороной. Шикин при нынешней ситуации на рынке — идеальный вариант для бэкапа. Отмечу, что его процент отраженных бросков за все время выступления в КХЛ не опускался ниже 90,1. Сильное качество Дмитрия — способность включиться в любую минуту и провести качественный матч. Если подпишут Шикина, то и у Коваржа появится дополнительная мотивация отстаивать пост основного вратаря.

Чеха же продлили еще на один сезон, который с большей вероятностью станет последним для него на Урале. А вот защитник Никита Трямкин останется в Екатеринбурге как минимум на два года и только потом рассмотрит вариант с возвращением в НХЛ. Усиление обороны — приглашение Ефима Гуркина из «Сибири». В Новосибирске защитник играл много и надежно, без серьезных ляпов и при необходимости подключался к атаке. Слышал, что уральцы даже планируют использовать его в большинстве. Отличный ход менеджеров «Автомобилиста» — вопросов нет.

Билл Питерс. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

У Питерса нет права на ошибку

С учетом проведенной по рекомендациям Питерса селекции и затрат на нее, у канадского специалиста нет права на ошибку. Подтверждает это суждение и приглашение в тренерский штаб Николая Заварухина. Если кто забыл, в прошлом году он руководил «Сибирью», а теперь пошел на понижение ради работы на Урале. Откуда такое великодушие? Все просто — если канадец провалится, его пост подхватит перспективный Заварухин. Единственный вопрос, случится это по ходу сезона или позднее.

«Автомобилист» поменял большую часть легионеров, раскошелился на натурализованных североамериканцев, продлил Коваржа, укрепил оборону — следующего хода ждут от Питерса, который должен найти правильные сочетания и заставить игроков придерживаться системы. При этом в новом сезоне времени на раскачку никто не даст. Басен о том, что команда преобразится в плей-офф, екатеринбуржцы наслушались в прошлой регулярке. С большой натяжкой первый сезон можно списать на адаптацию к российским реалиям, но индульгенции за провал во втором точно не последует.