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В «Автомобилисте» приглашают королей регулярки. Так клуб рискует вновь провалиться в плей-офф

Михаил Скрыль
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сегодня, 19:30
Павел Дацюк и Никита Трямкин. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru Стефан Да Коста. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Якуб Коварж. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru Билл Питерс. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru Джесси Блэкер. Фото photo.khl.ru Ориентировочный состав «Автомобилиста» в сезоне-2021/22.
Павел Дацюк и Никита Трямкин. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
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Разбираем промежуточные итоги селекции екатеринбургского клуба.

Пришли: з. Блэкер («Барыс»), з. Гуркин («Сибирь»), н. Принс («Динамо» Мн), н. Романцев («Сибирь»), н. Кормье («Ак Барс»).
Ушли: з. Хольцер («Адлер», Германия), з. Геноуэй, н. Голышев («Айлендерс», НХЛ), н. Секстон, н. Литовченко («Сибирь»), н. Холланд, н. Протапович («Динамо» Рига).

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С 2016 года «Автомобилист» прописался в клубах — олигархах КХЛ. После сезона-2015/16, когда екатеринбужцы, возглавляемые амбициозным Андреем Разиным, в первом раунде плей-офф зарубились с будущим чемпионом «Металлургом», покровительство над командой взял холдинг УГМК. Конкретнее — его генеральный директор, миллиардер Андрей Козицын. Вложенные средства «Автомобилиста» в последних сезонах соизмеримы с затратами топ-клубов, но со спортивным результатом — беда. Денежные потоки, исчисляемые в миллиардах, год за годом прогорали. А разве можно признать удовлетворительным результат, когда команда с максимальной платежкой отправляется в отпуск после первого раунда?

Дважды крайними за неудачи выставляли тренеров — с Владимиром Крикуновым и Андреем Мартемьяновым попрощались после плей-офф 2018 и 2020 годов. Биллу Питерсу же доверили еще один заход на Кубок, несмотря на вылет в первом раунде. Дело в том, что у канадца действующий контракт на следующий сезон. Чтобы купить ему билет в один конец на родину, потребовалось бы сначала выплатить компенсацию за досрочное прекращение сотрудничества. На это в Екатеринбурге не решились, но за счет чего «Автомобилист» сможет преобразиться в новом сезоне? Разбираем промежуточные итоги селекции екатеринбуржцев.

Джесси Блэкер. Фото photo.khl.ru
Джесси Блэкер. Фото photo.khl.ru
Джесси Блэкер.Канадец с паспортом Казахстана бросил «Барыс» ради денег. По ходу сезона ему сломали челюсть за наглое поведение

Ставка на натурализованных североамериканцев

Рынок сильных российских игроков небогатый. Большая часть хоккеистов стремится как можно быстрее улететь за океан и построить карьеру в НХЛ. Те, кто по разным причинам не пригодился или не видит себя по ту сторону Атлантики, по большей части выбирают Москву, Санкт-Петербург или Казань с перспективой игры за сборную и более комфортную для жизни локацию. С введением потолка зарплат диспозиция изменилась, но не так серьезно, как хотелось бы. Поэтому, если менеджер провинциального клуба задумал сиюминутное усиление состава, рассчитывать приходится прежде всего на легионеров. Но вот незадача — по регламенту в одном матче могут сыграть только пять иностранцев.

В «Автомобилисте» придумали, как обойти установленное ограничение. Екатеринбуржцы приглашают канадцев и американцев, которые не считаются легионерами. В разные годы они играли в «Барысе» и минском «Динамо», где им предложили получить казахстанские и белорусские паспорта для выступления за местные сборные. Те, кто шел на подобную авантюру, не считаются легионерами в КХЛ.

Уральцы уже официально объявили о переходе Шейна Принса и Джесси Блэкера, договорились о контракте с Кертисом Волком. Таким образом, «Авто» увеличит квоту иностранцев до семи полевых — еще одно место занимает вратарь Якуб Коварж. Также известно о подписанном контракте с Патрисом Кормье, который не пригодился «Ак Барсу». По маршруту Казань — Екатеринбург последует и Стефан Да Коста, в возвращении которого заинтересовано руководство уральцев. Ведутся переговоры и с Райаном Спунером, но у него в отличие от Принса нет белорусского паспорта.

Судя по всему, клубу нужен оперативный результат. Вместо того чтобы внедрять стратегию на несколько лет, инвестировать и развивать молодых российских игроков, выводя их на новый уровень, екатеринбуржцы укомплектовались натурализованными североамериканцами. Такой подход имеет право на существование, но с одной ремаркой — спрос с команды и тренера будет намного выше.

На бумаге атака «Автомобилиста» действительно стала сильнее. Если удастся оформить все желаемые трансферы, две первые тройки получатся «легионерскими». При этом не забывайте, что в обойме Питерса есть Сергей Шумаков, Алексей Макеев, Станислав Бочаров, Георгий Белоусов и подписанный из «Сибири» Данил Романцев. С учетом дефицита центральных нападающих на рынке и интересе к форварду других клубов, менеджерам «Авто» за сделку можно раздать по бутылке шампанского. Ждут решения о продолжении карьеры и от Павла Дацюка.

Приглашение североамериканцев — желание Питерса. С ними ему легче найти общий язык, а в раздевалке не будет конфликтных ситуаций как минимум с основной группой хоккеистов. Да, Принс, Спунер, Волк и Да Коста набирали много очков и были лидерами своих команд, но только в регулярном чемпионате. В плей-офф того же Стефана убрали из состава «Ак Барса», а минские и казахстанские «иностранцы» не прошли дальше первого раунда. Для них переход в клуб с большими амбициями — новый вызов, чтобы побороться за медали. Но справятся ли короли регулярки с выданными авансами и не закончится ли все классическим перетягиванием одеяла на себя, когда команда попадет в критическую ситуацию? Ведь игровое время и большинство ограничено, и поровну его не распределишь. Питерс, конечно, до последнего будет верить в иностранцев, но, если что-то пойдет не так, «Авто» рискует забуксовать в первом раунде, подобно минскому «Динамо» или «Барысу».

Якуб Коварж. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Якуб Коварж. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Виктор Тихонов и&nbsp;Патрис Кормье покинули &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;.Свежие инсайды КХЛ. Почему все бегут из «Авангарда» и «Ак Барса»? Кого «Динамо» нашло в тройку к Шипачеву?

Страховка для Коваржа

По всей видимости, в «Автомобилисте» наконец-то признали, что идти в сезон с одним взрослым вратарем — Якубом Коваржем — слишком рискованно. Чех, заработавший в прошлой регулярке 90 млн рублей (больше всех среди голкиперов лиги), не впечатлял надежностью, а достойного сменщика на подстраховку не нашлось. Ни Владимир Галкин, ни Владислав Гросс пока не готовы держать уровень КХЛ на дистанции хотя бы в два-три матча.

По информации «СЭ», уральцы планируют укрепить вратарскую линию Дмитрием Шикиным. Прошлый сезон он отыграл в многострадальном «Куньлуне», до этого пять лет посвятил «Сочи» с далеко не самой монолитной обороной. Шикин при нынешней ситуации на рынке — идеальный вариант для бэкапа. Отмечу, что его процент отраженных бросков за все время выступления в КХЛ не опускался ниже 90,1. Сильное качество Дмитрия — способность включиться в любую минуту и провести качественный матч. Если подпишут Шикина, то и у Коваржа появится дополнительная мотивация отстаивать пост основного вратаря.

Чеха же продлили еще на один сезон, который с большей вероятностью станет последним для него на Урале. А вот защитник Никита Трямкин останется в Екатеринбурге как минимум на два года и только потом рассмотрит вариант с возвращением в НХЛ. Усиление обороны — приглашение Ефима Гуркина из «Сибири». В Новосибирске защитник играл много и надежно, без серьезных ляпов и при необходимости подключался к атаке. Слышал, что уральцы даже планируют использовать его в большинстве. Отличный ход менеджеров «Автомобилиста» — вопросов нет.

Билл Питерс. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Билл Питерс. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Владимир Брюквин может стать игроком &laquo;Авангарда&raquo;.В КХЛ продолжается драка за игроков, хотя рынок почти пуст

У Питерса нет права на ошибку

С учетом проведенной по рекомендациям Питерса селекции и затрат на нее, у канадского специалиста нет права на ошибку. Подтверждает это суждение и приглашение в тренерский штаб Николая Заварухина. Если кто забыл, в прошлом году он руководил «Сибирью», а теперь пошел на понижение ради работы на Урале. Откуда такое великодушие? Все просто — если канадец провалится, его пост подхватит перспективный Заварухин. Единственный вопрос, случится это по ходу сезона или позднее.

«Автомобилист» поменял большую часть легионеров, раскошелился на натурализованных североамериканцев, продлил Коваржа, укрепил оборону — следующего хода ждут от Питерса, который должен найти правильные сочетания и заставить игроков придерживаться системы. При этом в новом сезоне времени на раскачку никто не даст. Басен о том, что команда преобразится в плей-офф, екатеринбуржцы наслушались в прошлой регулярке. С большой натяжкой первый сезон можно списать на адаптацию к российским реалиям, но индульгенции за провал во втором точно не последует.

Ориентировочный состав «Автомобилиста» в сезоне-2021/22.
Ориентировочный состав «Автомобилиста» в сезоне-2021/22.

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