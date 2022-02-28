Сборная России по хоккею отстранена от международных матчей и не сыграет на ЧМ

Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз организации.

Решение было принято на экстренном заседании совета ИИХФ. Мужские сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира в Финляндии, юниорском и молодежном первенствах мира, а также женском чемпионате мира.

«Мы обязаны заботиться обо всех наших членах и участниках. И поэтому должны сделать все возможное, чтобы обеспечить проведение наших мероприятий в безопасной среде для всех команд, участвующих в чемпионате мира по хоккею», — заявил глава ИИХФ Люк Тардифф.

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