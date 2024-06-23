Чешский форвард Сафин: «Россия составила бы конкуренцию на чемпионате мира»

Форвард «Лады» Остап Сафин поделился мнением о возможных шансах сборной России на золото чемпионата мира-2024.

«Думаю, что все хоккейные фанаты или даже хоккеисты, которые играют в сборных, понимают, что Россия — это один из претендентов на золото. Всегда была в числе фаворитов и всегда будет. Всем понятно, что Россия составила бы конкуренцию любой команде. Планка на чемпионате мира была высокой, но с российской сборной была бы намного выше», — цитирует Сафина «РБ Спорт».

Чемпионат мира по хоккею проходил в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Победителем турнира стала сборная Чехии.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).