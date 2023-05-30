Громкий скандал после ЧМ: в Финляндии завели уголовное дело на сборную Латвии!
Счастливый для всей Латвии понедельник, когда страна праздновала и обмывала бронзовые медали прилетевшей из Тампере национальной команды, был подпорчен одним неприятным известием. В Финляндии на латвийскую сборную собрались завести уголовное дело! Об этом сообщило местное издание Iltalehti, которое привело мнение комиссара полиции Арто Партанена.
Суть истории с криминальным уклоном заключается в том, что на территории материковой Финляндии запрещена реклама иностранных букмекеров и организаций, связанных с проведением лотерей и различных азартных игр. Это право по закону эксклюзивно отдано местной компании Veikkaus. Тогда как на свитерах игроков латвийской команды был размещен логотип эстонской конторы Olybet.
Правда, под ним стояла надпись sports bar. Заведение с одноименным названием функционирует в Таллине и там, разумеется, можно делать ставки. В данной связи непонятно, какой будет аргументация против латвийцев у финских блюстителей закона.
«Объявление было сделано в понедельник, — сообщил Партанен. — На данный момент по данному вопросу ничего не сделано, кроме регистрации заявления о возбуждении уголовного дела».
Финские журналисты, связавшиеся со всеми заинтересованными лицами, не выяснили, какое наказание может понести Федерация хоккея Латвии за свои «художества». «Это единственный случай такого рода, — отметил Партанен. — Ранее я с таким не сталкивался. Полиция регистрирует дело и приступает к предварительному расследованию. Мы ознакомимся с деталями в ближайшие дни или недели. Спешки не будет».