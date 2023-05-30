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В Финляндии после ЧМ-2023 возбудили уголовное дело против сборной Латвии из-за логотипа на форме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Латвии в форме с логотипом спонсора.
Фото AFP

В Финляндии возбуждено уголовное дело в отношении сборной Латвии после чемпионата мира-2023 по хоккею из-за логотипа спонсора на форме, сообщает издание Iltalehti.

«Заявление было подано в понедельник. У сборной Латвии была реклама, которая не была отечественной. Кто-то посчитал, что полиция должна расследовать возможное преступление. Полиция зарегистрирует дело и проведет предварительное расследование. Мне никогда раньше не приходилось иметь дело с чем-то подобным. Мы изучим этот вопрос в ближайшие дни и недели. Это не входит в список первоочередных задач», — заявил изданию инспектор полиции Арто Партанен.

Сообщается, что во время турнира на форме сборной Латвии была реклама эстонской букмекерской конторы Olybet. Закон Финляндии о лотереях гласит, что только компания Veikkaus может рекламировать азартные игры на территории материковой Финляндии. Иностранные азартные игры запрещено рекламировать.

Кроме того, на латвийских футболках под логотипом букмекерской конторы мелкими буквами было написано «sports bar». Информируется, что у OlyBet есть ресторан в Таллинне, у которого также есть веб-сайт на финском языке. На самом сайте также можно играть в азартные игры из Финляндии.

Чемпионат мира-2023 проходил в Латвии и Финляндии. 28 мая латвийские хоккеисты в овертайме обыграли США в матче за третье место со счетом 4:3.

Бронза стала для национальной команды первым комплектом медалей на чемпионатах мира. Ранее Латвия не проходила дальше четвертьфинала.

Канадские хоккеисты с&nbsp;чемпионским трофеем. Чемпионат мира по хоккею обречен на деградацию. И дело не только в отсутствии сборной России

Источник: Iltalehti
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
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