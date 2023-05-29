Чемпионат мира по хоккею обречен на деградацию. И дело не только в отсутствии сборной России

Обозреватель «СЭ» подводит итоги мирового первенства.

Победа Канады ничего не дает

До последнего момента, пока сборная Германии в финале еще вела в счете и сохраняла шансы на золото, хотелось поверить в теорию заговора. Первая за более чем вековую историю победа немцев превратила бы нынешний чемпионат мира из заурядного события в турнир мечты, о котором вспоминали бы спустя годы. По крайней мере на территории от Гамбурга до Мюнхена. Сенсация была близка, но немцев на концовку решающего матча не хватило.

Очередной канадский титул, добытый, признаемся себе честно, преимущественно второсортными игроками из НХЛ, воспринимается без особых восторгов. Сложно поймать неземное удовольствие, глядя на то, как профессионалы методично дожимают отчаянно сопротивляющегося, но уступающего в классе соперника. Предсказуемый сюжет в спорте и хоккее в частности встречается слишком часто, поэтому хочется увидеть побольше чудес и волшебства.

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Искать по итогам турнира только плохое было бы бессмысленной глупостью. До его начала предвидеть в списке медалистов немцев и латвийцев не смог бы мудрец, умеющий предсказывать будущее. Предпосылок к этому совершенно не наблюдалось. Однако по факту чемпионат мира вышел как минимум нескучным, что уже неплохо. Попадание сборной Германии в призеры по-прежнему воспринимается как сенсация, несмотря на финал олимпийского Пхенчхана-2018, подробности которого после пяти прошедших с того момента лет по-прежнему свежи в памяти. Про латвийцев и говорить нечего — для них нынешний результат тянет на историческое событие без всяких оговорок. Пить и гулять вся прибалтийская страна будет еще неделю как минимум.

Внезапные сюрпризы делают любой турнир интереснее, поэтому относиться к тому, что произошло на льду в Тампере и Риге, с пренебрежением — значит обманывать самого себя. Не самый высокий уровень чемпионата, связанный с массовым отказом звезд из НХЛ, — еще не повод включить режим занудного скептика. Немцы остались без своих заокеанских звезд Леона Драйзайтля и Тима Штюцле, добравшись до медалей далеко не оптимальным составом. Это тоже позитивная история. Системности и характера хватило германской команде для повторения своего лучшего результата.

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Президент ИИХФ производит жалкое впечатление

Часто победитель задает тренды или определяет направление, куда должны стремиться конкуренты. Но сейчас с этим проблема. Сборная Канады на турнире играла в дружный, коллективный и максимально простой хоккей, не стесняясь по ситуации садиться в глубокую оборону. Примерно в таком же стиле действует, например, «Аризона», которую тренирует Андре Туриньи. В Тампере ярких игроков в его распоряжении было не больше, чем в клубе. Однако и этого хватило для титула с игрой, которую сложно назвать изысканной и привлекательной.

Вместо того чтобы стать «выставкой достижений» передовых хоккейных технологий, чемпионат мира с каждым годом превращается в событие еще большего локального значения, о котором забывают через два дня. Задача вернуть былой престиж турниру перед ИИХФ стоит очень остро.

Эту проблему внутри организации прекрасно понимают, но ничего поделать с ней не в состоянии. Люк Тардиф, выбранный на пост президента чуть ли не от безысходности, оказался слабейшей политической фигурой и производит местами жалкое впечатление. Хоккейные чиновники из Европы — бюрократы высшего уровня в самом плохом смысле этого слова. От них не дождешься ни новых идей, ни роста влияния Международной федерации, ни нормального сотрудничества с НХЛ. На этом фоне Рене Фазель кажется величиной планетарного масштаба.

Люк Тардиф. Фото Global Look Press

Потеря сборной России — удар для ИИХФ, от которого она не может оправиться. Ни в одной другой стране так трепетно не относятся к международным соревнованиям, уделяя огромное внимание и вкладывая большие средства в подготовку национальных команд всех возрастов. В любой дорожной карте, предусматривающей реформирование чемпионата мира, одним из первых должен стоять пункт об условиях возвращения России в хоккейную семью.

Понятно, что этот вопрос сложный и у него нет моментального решения. Для начала можно делать небольшие шаги. Например, заставить хоккейные федерации с севера Европы и Чехии отказаться от популистских заявлений и убрать куда подальше дешевые политические амбиции. Когда страдает общее дело, интересы индустрии важнее всего остального. Однако здравомыслящих голосов, не говоря уже о ярких объединяющих фигурах, почти не слышно. Уже не первый год складывается фантасмагорическая ситуация, при которой считающийся популярным игровой вид спорта лишен возможности регулярно проводить турниры с участием всех сильнейших. Если снова сидеть сложа руки, то международный хоккей обречен на дальнейшую деградацию.