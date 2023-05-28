Латвия шокировала Америку и взяла бронзу ЧМ! Экс-тренер сборной России переписал историю целой страны

Сенсации на чемпионате мира-2023 продолжаются.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место

США — Латвия — 3:4 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Роб. Букартс — 1 (бол., Рих. Букартс, Дзиеркалс), 7:49 — 0:1. Гримальди — 6 (Перунович, Бьорк), 9:45 — 1:1. Якс — 2 (Рих. Букартс, Индрашис), 16:08 — 1:2. Гримальди — 7 (бол., Перунович, Коронато), 19:03 — 2:2. Коронато — 3 (Самберг, О'Коннор), 46:19 — 3:2. Рубинс — 1 (Локмелис, Рих. Букартс), 54:21 — 3:3. Рубинс — 2 (Даугавиньш, Якс), 61:22 — 3:4.

Вратари: Десмит — Силов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 29 (11+10+8+0) — 25 (8+3+13+1).

Судьи: Сивелл, Хрибик.

28 мая. Тампере. Nokia Arena. 11 033 зрителя.

Ожидать, что после неожиданного поражения в полуфинале от немцев сборная США будет слишком мотивирована в матче за 3-е место, было слишком наивно. А вот сомневаться в огромном желании Латвии, никогда до сегодняшнего вечера не знавшей вкус бронзы, не приходилось. Тем более что в предпоследнем матче турнира трибуны «Нокиа Арены» в финском Тампере почти полностью окрасились в темно-бордовый цвет болельщиками команды Харийса Витолиньша.

Если вчера американцы вели в счете почти все основное время, то сегодня им пришлось дважды отыгрываться уже по ходу первого периода благодаря голам Робертса Букартса и Яниса Якса. Сперва латвийцы здорово реализовали первое же удаление соперника, а затем после роскошного прохода Рихарда Букартса настырно сыграли на добивании.

Правда, второй период прибалты вдрызг провалили, уступив по броскам в три раза, и после перерыва вполне заслуженно получили третью от Мэттью Коронато. Некоторое время казалось, что Латвия, как и в полуфинале с Канадой, вновь отдаст игру в третьем периоде. Но стоило США слишком рано уверовать в победу, как парни Харийса Витолиньша за 5.39 укололи их спасительной шайбой Кристиана Рубинса, взорвавшей арену в Тампере. Похоже, матч с немцами команду Дэвида Куинна ничему не научил.

В овертайме по всем законам жанра национальным героем Латвии должен был стать именно защитник-домосед из фарм-клуба «Калгари», у которого до матча за 3-е место «горел» грустный ноль в графе «Набранные очки». После рейда к воротам Кейси Десмита пробивного Каспарса Даугавиньша он первым прикатил на подбор из глубины и броском в касание сделал счастливым целую страну, принеся ей историческую бронзу.

Этот вечер латвийцы точно запомнят на всю жизнь. Можете ли вспомнить сборную, которая так же радовалась бронзе ЧМ? Учитывая масштаб всеобщего счастья, возможно, придется объявить завтрашний понедельник общенациональным выходным днем. Здорово, что творцом балтийского чуда стал Харийс Витолиньш, который долгое время был в тени куда более харизматичного Олега Знарка в клубах КХЛ и сборной России. Сегодня он всем доказал, что способен что-то выигрывать и без своего усатого друга.

Да, его команда получила только бронзовые медали. Однако для них они сродни золоту. И на родине парней Витолиньша точно будут встречать как национальных героев. Это ли не самое главное?