Чемпионат мира по хоккею 2022: путеводитель по турниру и почему нет России

Все, что известно о ЧМХ-2022.

Где пройдет чемпионат мира по хоккею 2022

ЧМ по хоккею в 2022 году пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. Это будет 84-е мировое первенство под руководством Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Все игры ЧМ-2022 пройдут на двух аренах. Игры турнира примут Nokia Arena в Тампере (вмещает 13 455 зрителей) и Ледовый дворец в Хельсинки (8200).

Матчи в финской столице изначально были запланированы на Helsinki Halli (ранее известна как «Хартвалл Арена», на хоккее вмещает 13 349 зрителей), но из-за ее принадлежности российскому владельцу были перенесены на менее вместительное сооружение.

На Nokia Arena состоятся все встречи группы B, а также два четвертьфинала, оба полуфинала, матч за третье место и финальная игра.

Действующий чемпион — сборная Канады. В финале прошлогоднего турнира канадцы обыграли финнов со счетом 3:2 в овертайме. Самым ценным игроком турнира стал Эндрю Манджипане.

Nokia Arena. Wikipedia

Чемпионат мира по хоккею 2022: участники и турнирная таблица

Участие в турнире принимают 16 национальных команд, разбитые на две группы по восемь сборных. В четвертьфинал выходят по четыре лучшие команды из каждой группы, последние места отправляются играть в первый дивизион. На групповом этапе команды в группах играют между собой.

Группа A (Хельсинки): Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия, Франция.

Группа B (Тампере): Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Великобритания, Австрия.

Во втором этапе — плей-офф — принимают участие восемь команд: он состоит из 1/4 финала, 1/2 финала, матча за третье место и финала. Команды играют на вылет.

В четвертьфинале (26 мая) победитель группы А играет против четвертого места группы В, второе место группы А — против третьего места группы В, третье место группы А — против второго места группы В, четвертое место группы А противостоит победителю группы В.

В полуфинале (28 мая) победители матчей 1/4 финала с участием команд, занявших первые места в группах первого этапа, играют с победителями матчей 1/4 финала с участием команд, занявших вторые места в других группах.

Победители полуфиналов играют финал, проигравшие — матч за 3-е место (29 мая).

Чемпионат мира: календарь и результаты, даты и время начала матчей, турнирная таблица групп, сетка плей-офф — на этой странице

Хоккеисты сборной России. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Почему Россия не сыграет на чемпионате мира

Совет ИИХФ принял решение отстранить сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в турнирах ИИХФ.

В частности, это распространяется на соревнования до конца лета этого года: ЮЧМ (апрель — май), ЧМ (май), женский ЮЧМ (время проведения неизвестно), МЧМ (перенесен с января из-за ковида, скорее всего, состоится в августе), женский ЧМ (август — сентябрь).

Чемпионат мира 2022: призовой фонд, сколько зарабатывают хоккеисты

Стандартный призовой фонд составляет около 5 миллионов долларов. Победитель получает 700 тысяч, серебряный призер — 650 тысяч, бронзовый призер — около 600 тысяч долларов, если изучать предыдущие турниры. Однако на данный момент нет информации о призовых, которые получат сборные-участницы.

Хоккеисты сборной Финляндии. IIHF

ЧМ по хоккею 2022: фавориты турнира, кто выиграет

На последних десяти чемпионатах мира доминировали четыре сборные — Финляндия, Россия, Канада и Швеция. Эти же фавориты, кроме отстраненной российской команды, возглавили список претендентов на победу на ЧМ-2022.

Главным фаворитом турнира аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев, коэффициент на победу Финляндии — 3.00. Котировка на успех Швеции — 4.00, Канады — 5.00, Чехии — 7.00. Подробнее о шансах и прогнозах на ЧМ-2022 — в этом материале.

Итоги прошлых турниров: кто выиграл чемпионат мира по хоккею, медальный зачет и титулы России

Сборная России/СССР после победы Канады на прошлом ЧМ уступила лидерство по количеству завоеванных медалей. На счету обеих команд по 27 наград высшего достоинства, но у «Кленовых листьев» больше серебряных медалей (15 против 10 у наших).

Следом идет сборная Чехии/Чехословакии, которая за всю историю поднялась на верхнюю ступень пьедестала 12 раз.

В современной истории Россия становилась чемпионом пять раз. Последний триумф состоялся в 2014 году. В Минске наша команда уверенно победила в финале сборную Финляндии со счетом 6:2.

Где смотреть чемпионат мира по хоккею 2022: трансляция игр

Матчи ЧМ-2022 в России будет показывать холдинг «Матч». Часть игр запланирована к трансляции в прямом эфире на федеральном спортивном канале. Видеотрансляции онлайн доступны на сайте телеканала matchtv.ru.