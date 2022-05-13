Чемпионат мира без России — как человек без ноги. Групповой этап рискует стать скучнейшим в истории

Интриг у турнира стало еще меньше, чем обычно.

Предстоящий чемпионат мира чем-то похож на фрагмент из классического анекдота, в котором герою предстоит узнать две новости — хорошую и плохую.

С позитивной составляющей все понятно. Впервые с 2019 года турнир может пройти при полных трибунах в одной из самых хоккейных стран. После отмены ЧМ-2020 и куцего ЧМ-2021 почти без зрителей — уже праздник. У себя дома финны оторвутся на всю катушку и сделают атмосферу незабываемой. Именно неповторимый дух безудержного веселья и легкой безалаберности, а не сами матчи выгодно отличает ЧМ от любых других соревнований по хоккею. Море пива и хорошее настроение прилагаются вне зависимости от результатов.

Но есть и не менее существенные отрицательные моменты. Отстранив от участия сборные России и Белоруссии, ИИХФ выстрелила себе в ногу. Бывший президент международной федерации Рене Фазель любил ставить в пример именно отношение нашей страны к чемпионату мира. Для ФХР он всегда становился событием года, поэтому подготовка на протяжении всего сезона велась самая серьезная. Для звезд НХЛ всегда за честь сыграть за российскую национальную команду.

Приезд Александра Овечкина, Евгения Малкина и Сергея Бобровского — огромный плюс для ЧМ не только с точки зрения непосредственно качества хоккея, но и работа на рост интереса для организаторов, спонсоров, болельщиков. Теперь всего этого нет...

Александр Овечкин. Фото Global Look Press

Особенно пострадает группа А, которая базируется в Хельсинки. Канада на фоне соперников смотрится непреодолимым монстром, поскольку встречаться с ними предстоит немцам, швейцарцам, словакам, датчанам, казахстанцам, французам и итальянцам. Кажется, так скучно на предварительном этапе не было еще никогда. От силы пара игр может привлечь к себе серьезное зрительское внимание.

Матчи к тому же пройдут не в принадлежащем частным российским структурам «Хартвалле», а на менее вместительной винтажной арене «Хельсинки Айс Холл», построенной еще в 1966-м. Пока все говорит о том, что скромной посещаемости на групповых встречах в финской столице не избежать. Наших болельщиков, в массовом порядке приезжающих на чемпионаты мира, сейчас не будет.

Хозяева выступят в группе В, которая базируется в Тампере, и выступят на новейшей «Нокиа Арене», которую открыли в декабре 2021-го. Список оппонентов на этой стадии у них интересный — американцы, чехи, шведы, латвийцы, норвежцы, британцы и австрийцы. Однако именно сборная Финляндии считается главным фаворитом всего ЧМ задолго до его начала. Основную и чуть ли не единственную классную интригу искать не надо. Остальной мир против Суоми — вот краткое превью к турниру.

Чемпионат мира. IIHF

За три последних крупных соревнования команда Юкки Ялонена завоевала два золота (ОИ-2022 и ЧМ-2019) и серебро (ЧМ-2021). Ее костяк составят олимпийцы, которых точечно усилят несколькими людьми из НХЛ. Генеральный менеджер Йере Лехтинен много лет выступал за «Даллас», пользуется в Северной Америке и у себя на родине большим авторитетом и должен без проблем уговорить необходимых хоккеистов принять участие в домашнем первенстве планеты. Представьте, например, что к команде присоединятся после первого раунда Кубка Стэнли Александр Барков, Миро Хейсканен и Роопе Хинтц? Этот расклад реален.

Ситуация для Ялонена облегчается тем, что кандидаты из КХЛ сбежали домой в начале плей-офф и не измотаны кубковыми разборками. Многие как следует отдохнули и набирали форму через товарищеские матчи. Например, в игре против датчан в ударном звене задействовали Теему Хартикайнена и Сакари Маннинена. Уже сейчас Ялонен может рассчитывать на Микаэля Гранлунда, Йоэля Армию, Вилле Покку, Микко Лехтонена. Это хорошая заявка на борьбу за золотые медали.

В отличие от финнов, которые смотрятся внушительно даже без энхаэловцев, остальные претенденты слишком зависимы от усиления из Северной Америки. Проблемы со здоровьем, позиция клубов, желание самих хоккеистов — заранее эти факторы полностью прочитать невозможно. Пока превосходство Суоми кажется слишком большим, что плохо для зрительского интереса. Мало кто любит, когда на титул претендует одна и та же команда.

Оставалась надежда только на Канаду и в меньшей степени США. Все дело в Кубке мира-2024 — престижном во всех отношениях мероприятии с участием сильнейших. У руководства федераций и менеджмента сборных нет других вариантов ближе познакомиться с потенциальными кандидатами, посмотрев их в серьезном деле, кроме как на чемпионатах мира. Заокеанские коллеги, не раскрывая всех карт, заранее намекнули, что следует ждать сюрпризов.

«Кленовые» и американцы были настроены привлечь лучших по максимуму, тем более поездка в Финляндию для игроков еще и хороший способ разгрузиться и с интересом провести свободное время в Европе.

Впечатления после объявления составов оказались смешанными. Сборная Канады выглядит сбалансированной и может похвастаться наличием ярких игроков как в обороне, так и в нападении — Мэтью Барзала, Тома Шабо, Пьера-Люка Дюбуа. Смущает разве что вратарская линия. У американцев ситуация заметно хуже — даже при наличии звездного защитника Сета Джонса из «Чикаго» для них пределом мечтаний станет бронза.