Весь западный мир шантажирует Фазеля и ИИХФ. Шансов на ЧМ в Белоруссии почти нет

В Швейцарии уже говорят о принятом решении.

На этой неделе президент ИИХФ Рене Фазель побывал в Минске. Он лично встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, чтобы обсудить общественно-политические процессы в стране и оценить возможность проведения чемпионата мира-2021.

Сразу после встречи Фазель заявил, что Минск и Рига остаются приоритетными вариантами проведения. Как ранее сообщал «СЭ», Лукашенко были предъявлены следующие требования:

— освободить спортсменов, которые находятся под стражей за участие в протестах;

— власти должны начать диалог с оппозицией, а также процесс изменения конституции;

— следовать правилам ИИХФ и европейскому протоколу в том, что касается мер по борьбе с коронавирусом;

— должен быть организован безвизовый въезд и допуск в страну для журналистов.

Власти Белоруссии при этом гарантировали безопасность участников ЧМ и согласились рассмотреть изложенные требования, кроме освобождения политзаключенных, сославшись на требования закона и работу полиции.

Нежелание Фазеля переносить ЧМ легко понять — в этом случае ИИХФ придется понести серьезные убытки. После решения о проведении турнира федерация подписывает договор со страной-организатором, который предусматривает серьезную неустойку в случае разрыва. Но сейчас президент ИИХФ столкнулся с таким прессингом, что уже почти нет шансов, что чемпионат мира пройдет в Белоруссии.

Вчера об отказе от спонсорской помощи в случае, если турнир не перенесут из Минска, заявили бренд косметики Nivea и производитель автомобилей Skoda. А чуть позже об этом объявила швейцарская компания Tissot, которая с 1996 года выступает партнером ИИХФ: «Права человека — фундаментальная ценность нашего бренда. Мы направили свои опасения в федерацию и ждем разъяснений». Сегодня же к ним присоединилась компания Liqui Moly.

По сути, Фазель сейчас в безвыходной ситуации. Не перенесешь турнир — спонсоры не дадут денег. Перенесешь — надо платить неустойку. Но во втором случае ЧМ могут бойкотировать и федерации западных стран. Сообщалось о том, что Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Германия и Чехия могут не приехать в Минск. Каким тогда будет турнир?

Журналист Watson Клаус Цаугг сообщил, что уже завтра, 18 января, у Белоруссии отберут право проведения турнира. ЧМ может полностью пройти в Латвии, также на него претендуют Дания и Словакия. Фазель уверяет, что решение может появиться и в среду, а до конца недели все точно будет известно. Но стоит признать, что шансы Белоруссии на проведение турнира равны 0,02 процента. Это подтверждают и слова Фазеля, который сказал, что ЧМ точно проведут в Минске после урегулирования политической ситуации.