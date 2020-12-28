Чемпионат мира все-таки перенесут из Белоруссии. Но уже точно не в Россию

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

Холодный душ мы получили уже во втором матче на молодежном чемпионате мире, хотя ничего не предвещало проблем. После двух матчей против североамериканских команд, болельщики ожидали, что уж чешскую сборную победим. Тем более, те приехали сюда не в лучшем составе, да еще и пропустили семь от команды Швеции. И мы должны были побеждать.

Но только оказались не готовы к тому, что чехи сыграют так, как играла наша сборная при Валерии Брагине. Соперник продемонстрировал осторожный хоккей, атаки встречали на синей линии, не давали даже в зону войти, огромное количество блокированных бросков, а впереди уж, что получится. Мы бились об эту стену в первом периоде, во втором, чуть легче стало в заключительном отрезке встречи, только вот уже счет был уже 0:2, и многие стали нервничать.

Не угадал Игорь Ларионов и с изменением в составе. То, что Родион Амиров опустится в третье звено — нормально. Но зачем разбили хорошую тройку Грицюк — Сафонов — Чинахов, никто не поймет. В итоге, у нас пропали сразу две пятерки, так как Егор Афанасьев тоже выглядел не лучшим образом с Хуснутдиновым и Подколзиным.

У нас по-прежнему серьезная проблема с первым звеном и ее надо срочно решать. Разговорами, сменами троек, но необходимо сделать так, чтобы тот же Подколзин приносил больше пользы. Пока он сильно нервничает и это бросается в глаза. Конечно, ничего страшного не случилось, но уже и права на ошибку нет. С Австрией мы не поймем, получились ли изменения, а неудача с командой Швеции может отбросить нас на неудобную строчку перед плей-офф. Но мы можем добавить, да и должны это сделать. Просто нужно быть гибче. Впрочем, этого не хватало и прежнему тренерскому штабу.

Дедлайн

В последний день, когда клубы КХЛ имели право сделать какие-то изменения в составе, прошел довольно скучно. Главный трансфер воскресенья — переход вратаря Петра Кочеткова из «Витязя» в «Торпедо». Призер молодежного чемпионата мира, названный лучшим голкипером турнира в Ванкувере, к сожалению, в последнее время заметно сдал, в Подольске на него не рассчитывали, и он увяз в ВХЛ. Но и там не очень-то и блистал. Нижегородцы получили игрока, который ничем не лучше Серебрякова и Тихомирова.

Судя по всему, не очень дела и в Минске. «Вегас» отозвал защитника Райна Мерфи, ожидалось, что белорусский клуб как-то компенсирует потерю, усилится перед плей-офф, но они взяли Дениса Мосалева, Павла Варфоломеева и подписали Зака Мичтелла — живое свидетельство того, что у нас не существует регламента. С такими игроками нельзя ждать существенного скачка в результатах.

Не было зафиксировано ни одного обмена, о котором бы мы все вспоминали. Из неожиданного — Андрей Разин окончательно разочаровался во Владиславе Каре, а ведь еще летом гордился тем, что сумел забрать такого хоккеиста из «Ак Барса». Теперь форвард, который последнее время выступал за «Молот», уезжает в «Спартак». Красно-белые взяли еще и Александра Торченюка, а «Трактор» усилился лишь Максимом Майоровым. Из курьезных трансферов стоит отметить двустороннее соглашение Максима Матушкина со СКА. 18 игроков обороны использовали питерцы в этом сезоне, но все равно им мало.

Перенос

Чемпионат мира по хоккею точно не будет сыгран в Минске. В середине января назовут новое место, вариантов немного, но это точно не будет Россия из-за решение спортивного суда в Лозанне. Либо часть матчей пройдет в Чехии или Словакии, есть вероятность, что Латвия постарается и полностью заберет турнир, но на это надо гораздо больше денег, а средств нет.

Очень правильное решение международной федерации. Нет, если бы все зависело от Рене Фазеля, то он бы оставил Минск, но недовольство в мире росло. Уже несколько европейских федераций четко дали понять, что не отправят команды в Белоруссию, затем подключились в Северной Америке, но даже без этих писем и угроз — вы уверены, что в современном Минске безопасно проводить хоккей праздник?

Впрочем, даже перенос не решит других проблем. ИИХФ ежегодно проводила турнир не только потому, что это для них возможность заработать. Будем честными, города, где проводятся чемпионаты мира, в мае становились центром хоккейной тусовки, куда съезжались болельщики разных стран, специалисты. Хоккей, возможно, был не лучшего качества, но на это можно было закрыть глаза, так как ощущение праздника не пропадало даже у журналистов. Однако будущий чемпионат получится очень непростым. Пока не видно спада пандемии, проводить соревнования с серьезными ограничениями по количеству зрителей, а также делать «пузыри» нереально дорого и бессмысленно. Я до сих по не уверен, что турнир состоится.