Рене Фазель встретился с Александром Лукашенко и теперь не знает, что делать.

Ситуация вокруг взрослого чемпионата мира-2021 — головная боль для Рене Фазеля и ИИХФ. Различные источники в течение последних месяцев утверждали, что федерация отказалась от варианта с Белоруссией по социально-политическим причинам и из-за давления со стороны западных общественных организаций. Но накануне Фазель опроверг все слухи и заявил, что Минск и Рига остаются приоритетными вариантами для проведения турнира.

Для прояснения ситуации делегация ИИХФ отправилась в Белоруссию, чтобы оценить возможность организации ЧМ-2021 и встретиться лично с президентом Александром Лукашенко. Прежде всего это касалось общественно-политических процессов и эпидемиологической обстановки в стране. Однако после визита Фазеля в Минск ИИХФ столкнулась с серьезной критикой в свой адрес. Судя по всему, европейские общественники не намерены отказываться от жесткой позиции по белорусскому вопросу.

Любое крупное международное мероприятие направлено на консолидацию мнений и отношений. Таким образом, по замыслу ИИХФ, чемпионат мира в Минске должен стать толчком к переосмыслению и нормализации политической ситуации в стране. При этом высшее руководство Белоруссии должно соблюсти ряд требований, озвученных представителями ИИХФ. Только тогда минчане в мае 2021 года встретят большой праздник хоккея.

Что же просит ИИХФ от белорусской стороны? Прежде всего освободить спортсменов, которые находятся под стражей за участие в протестах, и дать возможность вернуться в спорт тем, кто отстранен за политические взгляды. Атлеты, хоть и считались в Белоруссии привилегированной кастой из-за большой роли государственного финансирования, вскоре вышли вслед за простыми гражданами опротестовывать результаты голосования. Ответных санкций — арестов, отстранений от турниров, лишений льгот — долго ждать не пришлось.

Правоохранительные органы страны должны сотрудничать с ИИХФ в рамках расследования по делу Дмитрия Баскова. Президент ФХБ обвиняется в нападении на активиста Романа Бондаренко, который позже скончался от черепно-мозговой травмы.

Требования Фазеля коснулись и работы СМИ. Для журналистов, которые планируют освещать ЧМ-2021, должны организовать безвизовый въезд и допуск в страну. Кроме того, принимающая сторона обязана следовать правилам ИИХФ и европейскому протоколу в рамках антиковидных мер. Но главное требование — власти Белоруссии должны начать открытый диалог с оппозицией, чтобы запустить процесс изменения Конституции.

Деликатный подход, выбранный Фазелем, может привести к серьезному удару по имиджу ИИХФ. Федерация неоднократно заявляла, что спорт — вне политики. Фраза красивая, но как эта позиция соотносится с требованиями для Лукашенко, которые могут спровоцировать общественность на неоднозначную реакцию?

Остаются сомнения, что Белоруссия пойдет на уступки и полностью согласится с изложенными требованиями. Вероятно, Фазелю, чей президентский срок подходит к концу, следовало решить вопрос категорично и перенести турнир в Латвию, которая готова самостоятельно провести ЧМ. Эта идея позволит также избежать некоторых проблем, связанных с коронавирусом. Однако Рене остался гражданином мира, принял все риски на себя и пошел другим путем.

Важно понимать, что перед каждым турниром после решения о его проведении ИИХФ подписывает договор со страной-организатором. В случае расторжения следует крупная неустойка. Кроме того, любой перенос повлечет за собой финансовые издержки, так как подготовка пройдет в ускоренном режиме. Теоретически турнир могут принять Дания и Словакия, но в таком случае придется расщедриться на лишние средства — примерно 20 миллионов долларов.

Полная отмена чемпионата мира возможна только из-за коронавируса. При таком раскладе ИИХФ может получить страховое возмещение (как и год назад) около 30 миллионов долларов. Однако представители страховой компании не дураки. Если даже все страны, кроме России и Белоруссии, откажутся от участия, это не признают страховым случаем. Политические волнения в стране также не страховой случай. При этом отмена из-за ковида вероятна, только если ухудшится эпидемиологическая обстановка. Но тогда страховая компания сделает все, чтобы свести все риски к минимуму.

ИИХФ сделала большой дипломатический шаг к сближению, и теперь многое зависит от белорусской стороны. Власти Белоруссии уже гарантировали безопасность участников ЧМ и согласились рассмотреть изложенные требования, кроме освобождения политзаключенных, сославшись на требования закона и работу полиции. Но где гарантии, что в таком случае сами игроки не станут бойкотировать турнир?

Вопрос о месте проведения ЧМ-2021, который должен состояться с 21 мая по 6 июня, остается открытым.