Журова — об отстранении сборной России: «Такое ощущение, что кто-то хочет выслужиться»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость об отстранении российской сборной от ЧМ-2023.

«Конечно, это поспешное решение, они бегут раньше времени. В общем, обидно, потом они будут говорить, что наказали зря, если с Украиной все вскоре стабилизируется и все договорятся. А тут они уже заранее лишают спортсменов шанса участвовать. Такое ощущение, что кто-то хочет выслужиться. Мы будем работать и стараться добиться того, чтобы наши ребята приняли участие в чемпионате мира по хоккею», — сказала Журова.

В пятницу, 27 мая, стало известно, что ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира-2023. Сам турнир изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его примут Латвия и Финляндия.