Двухкратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал решение ИИХФ перенести чемпионат мира-2023 из Санкт-Петербурга в Латвию и Финляндию.

«Они должны были сказать в открытую, что если бы чемпионат мира проводился в Санкт-Петербурге, то сборные, которые участвуют, не приехали бы. Это было бы более честно, чем эти свистопляски про безопасность. Может быть, через год Россия будет самым безопасным местом. Беспредел. Мы строили специально под чемпионат мира дворец, который стоит кучу денег. Очень безопасный дворец, самый большое в Европе, а может и в мире. Мы тоже можем предъявить претензии, чтобы они компенсировали все расходы на строительство дворца. У нас в стране умеют проводить соревнования, все делают заранее. Надо будет предъявить все претензии. Надо давить их рублем. Пусть выплачивают в рублях», — сказал Фетисов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее, 27 мая, Международная федерация хоккея на конгрессе ИИХФ утвердила Латвию и Финляндию в качестве места проведения чемпионата мира 2023 года.

ИИХФ в апреле объявила, что Россия лишена права проведения ЧМ-2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге.