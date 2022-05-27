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Сегодня, 14:58

Сборная России отстранена от участия в чемпионате мира-2023 по хоккею

Читать «СЭ» в
Россия и Белоруссия официально не примут участия на ЧМ-2023.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) на своем официальном сайте подтвердила, что сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира-2023.

27 мая стало известно, что ЧМ-2023 пройдет в Латвии и Финляндии. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге.

Ранее ИИХФ запретила Белоруссии и России участвовать в чемпионате мира-2022 в Финляндии.

В полуфинале мирового первенства в городах Тампере и Хельсинки в 1/2 финала сыграют Финляндия — США и Канада — Чехия.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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