Сборная России отстранена от участия в чемпионате мира-2023 по хоккею

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) на своем официальном сайте подтвердила, что сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира-2023.

27 мая стало известно, что ЧМ-2023 пройдет в Латвии и Финляндии. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге.

Ранее ИИХФ запретила Белоруссии и России участвовать в чемпионате мира-2022 в Финляндии.

В полуфинале мирового первенства в городах Тампере и Хельсинки в 1/2 финала сыграют Финляндия — США и Канада — Чехия.