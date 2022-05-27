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Сегодня, 16:17

Фетисов назвал полным беспределом отстранение сборной России от чемпионата мира 2023 года

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Двухкратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на информацию об отстранении сборной России от выступления на чемпионате мира-2023.

«Какие у них есть юридические основания, прописанные в уставе, чтобы делать все эти вещи? Что это такое? Спорт имеет систему соревнований, есть определенный порядок отбора участников, особый порядок проведения. Это полный беспредел», — сказал Фетисов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В пятницу, 27 мая, стало известно, что ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира-2023. Сам турнир изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его примут Латвия и Финляндия.

Сборная России по хоккею
Вячеслав Фетисов
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