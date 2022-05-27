Фетисов назвал полным беспределом отстранение сборной России от чемпионата мира 2023 года

Двухкратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на информацию об отстранении сборной России от выступления на чемпионате мира-2023.

«Какие у них есть юридические основания, прописанные в уставе, чтобы делать все эти вещи? Что это такое? Спорт имеет систему соревнований, есть определенный порядок отбора участников, особый порядок проведения. Это полный беспредел», — сказал Фетисов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В пятницу, 27 мая, стало известно, что ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира-2023. Сам турнир изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его примут Латвия и Финляндия.