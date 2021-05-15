Тренер вратарей сборной России Давыдов не сможет работать на чемпионате мира

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов не сможет работать на чемпионате мира, сообщает сайт ФХР.

В последние две недели у специалиста наблюдается повышенное давление. Медицинская служба национальной команды считает опасным рисковать его здоровьем.

Давыдова заменит тренер вратарей Стефан Перссон, последние пять сезонов работавший в «Спартаке».

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.