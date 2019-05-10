Воробьев о небольшом времени Овечкина в большинстве: "Кто же виноват, что другие забивали за 15 секунд?"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча со сборной Норвегии (5:2), первого для российской команды на чемпионате мира в Словакии.

– Что очень понравилось вам?

– Большинство неплохо отработали.

– Как оцените игру Гаврикова после перелета?

– Нормально. То, что мы хотели. Вошел в игру, выглядел солидно, сразу перешел на большие площадки и почувствовал атмосферу сборной.

– Овечкин только на 53-й минуте нанес первый бросок. Это аномалия?

– Аномалия? Я бы не хотел обсуждать отдельных игроков. Понравилось движение, понравилась самоотдача, как ребята работали. Дальше – будем смотреть.

– Овечкин очень мало играл в большинстве.

– Кто ж виноват, что выходили другие и за 15 секунд забивали? Но порядок выхода мы в итоге поменяли, и они потом вышли.

– После такой игры Василевского можно быть спокойным?

– За вратарей ничего говорить не надо. Давайте сплюнем.

– Впереди спаренные матчи. На Австрию выйдет Георгиев?

– Мы будем разводить вратарей, естественно. Но пока еще точно вам не скажу, кто конкретно выйдет.

– Звено Андронова – требуются ли от него, Ковальчука и Плотникова очки?

– Нам требуются победы. Это самое важное. (Игорь Еронко)​

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