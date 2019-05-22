Виталий Прошкин: "России надо забыть о прошлом и настраиваться на предстоящий четвертьфинал"

Экс-защитник сборной России, двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион страны Виталий Прошкин в разговоре с корреспондентом "СЭ" поделился мнением о результатах сборной на групповом этапе чемпионата мира, а также предстоящем четвертьфинале против США.

– Россия ударно провела групповой этап. Ребята молодцы, каждый делает свою работу, играет на команду, – отмечает Прошкин. – Семь побед в семи матчах говорят сами за себя. Тем не менее, все это была разминка. После чемпионата мира никто не вспомнит об этих семи матчах. Все, в том числе и в сборной, понимают, что сейчас нужно забыть о прошлом и настраиваться на предстоящий четвертьфинал. Как любят говорить в хоккее, следующий матч – самый важный.

– Есть сетования и сожаления, что нам досталась не Германия, а США?

– Не вижу смысла сейчас о чем-то говорить и тем более сожалеть. Это плей-офф, здесь начинается другая игра, другая жизнь. Надо готовиться к американцам и максимально сконцентрироваться на своей игре. Заокеанские хоккеисты могут себе позволить расслабиться на групповом этапе, а в плей-офф будут максимально мобилизованы. А уж рассказать о сопернике в штабе сборной есть кому. (Евгений Белоусов)

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