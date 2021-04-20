Вице-президент НХЛ Дэйли рассказал об участии игроков лиги в ЧМ-2021
18:47
Вице-президент Национальной хоккейной лиги по хоккейным операциям Билл Дэйли ответил на вопрос «СЭ» об участии игроков лиги в чемпионате мира 2021 года, который состоится в Латвии с 21 мая по 6 июня.
«Игроки НХЛ могут спокойно принять участие в чемпионат мира так же, как и во все предыдущие годы», — заявил Дэйли.
(Михаил Зислис)
Чемпионат мира: даты и место проведения, расписание России на ЧМ-2021
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю