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Вице-президент НХЛ Дэйли рассказал об участии игроков лиги в ЧМ-2021

18:47
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Вице-президент Национальной хоккейной лиги по хоккейным операциям Билл Дэйли ответил на вопрос «СЭ» об участии игроков лиги в чемпионате мира 2021 года, который состоится в Латвии с 21 мая по 6 июня.

«Игроки НХЛ могут спокойно принять участие в чемпионат мира так же, как и во все предыдущие годы», — заявил Дэйли.

(Михаил Зислис)

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