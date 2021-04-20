В сборную России для подготовки к чемпионату мира вызваны еще семь хоккеистов

Сборная России в Новогорске начала подготовку к чемпионату мира в Латвии, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.

В состав национальной команды дополнительно были вызваны семь хоккеистов: нападающие Илья Сафонов («Ак Барс»), Артем Ильенко («Локомотив»), Владислав Цицюра, Павел Кукштель (оба — СКА), Кирилл Кондырев («Русские витязи»), Владислав Ефремов («Динамо» М), а также защитник Кирилл Кирсанов (СКА).

Всего на первый сбор прибыли 42 игрока. Хоккеисты поделены на две группы. В первом матче Еврочелленджа против сборной Белоруссии, который состоится 23 апреля, сыграет национальная сборная, 24 апреля — олимпийская сборная.

25 апреля начнется второй подготовительный цикл. 28 апреля команда вылетит в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая в городе Билль проведет два матча против национальной сборной этой страны.

3 мая стартует третий цикл подготовки. После тренировочного сбора в Новогорске 10 мая команда вылетит в Прагу, где примет участие в четвертом этапе Евротура — Чешских играх. 16 мая команда из Праги отправится в Ригу, где после пятидневного карантина сыграет на чемпионате мира.