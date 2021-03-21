Чемпионат мира по хоккею: даты и место проведения, расписание России на ЧМ-2021
Страна проведения ЧМ-2021 — Латвия. Белоруссия была лишена права соорганизатора. Все игры пройдут на двух хоккейных стадионах в Риге: турнир примут «Арена Рига» и Олимпийский спортивный центр.
На предварительном этапе сборные сыграют круговой турнир в двух группах по 8 команд. По четыре лучшие из каждой выйдут в четвертьфинал, после чего формируется сетка плей-офф.
Группа А (Олимпийский центр): Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Великобритания, Белоруссия
Группа В (Арена Рига): Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Германия, Казахстан.
Календарь ЧМ-2021: даты и время начала матчей, полное расписание игр по группам, а также турнирная таблица и сетка плей-офф, статистика команд и лучших хоккеистов чемпионата — на этой странице
Расписание матчей сборной России в группе ЧМ-2021 (время московское)
21 мая. 17.15. Россия — Чехия
22 мая. 17.15. Великобритания — Россия
24 мая. 17.15. Словакия — Россия
26 мая. 17.15. Россия — Дания
29 мая. 17.15. Швейцария — Россия
31 мая. 21.15. Россия — Швеция
1 июня. 21.15. Россия — Белоруссия
Чемпионат мира по хоккею 2021: путеводитель по главному хоккейному турниру
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