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Чемпионат мира по хоккею: даты и место проведения, расписание России на ЧМ-2021

17:00
Сборная России по хоккею: главный турнир года — в конце мая. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России по хоккею: главный турнир года — в конце мая. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет с 21 мая по 6 июня.

Страна проведения ЧМ-2021 — Латвия. Белоруссия была лишена права соорганизатора. Все игры пройдут на двух хоккейных стадионах в Риге: турнир примут «Арена Рига» и Олимпийский спортивный центр.

На предварительном этапе сборные сыграют круговой турнир в двух группах по 8 команд. По четыре лучшие из каждой выйдут в четвертьфинал, после чего формируется сетка плей-офф.

Группа А (Олимпийский центр): Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Великобритания, Белоруссия

Группа В (Арена Рига): Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Германия, Казахстан.

Календарь ЧМ-2021: даты и время начала матчей, полное расписание игр по группам, а также турнирная таблица и сетка плей-офф, статистика команд и лучших хоккеистов чемпионата — на этой странице

Расписание матчей сборной России в группе ЧМ-2021 (время московское)

21 мая. 17.15. Россия — Чехия

22 мая. 17.15. Великобритания — Россия

24 мая. 17.15. Словакия — Россия

26 мая. 17.15. Россия — Дания

29 мая. 17.15. Швейцария — Россия

31 мая. 21.15. Россия — Швеция

1 июня. 21.15. Россия — Белоруссия

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