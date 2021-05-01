В Интернете появились фото формы сборной России по хоккею на предстоящие чемпионат мира и Олимпийские игры. Журналист Василий Конов опубликовал их в Telegram-канале.

Вчера, 30 апреля, стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) утвердила вариант игровой формы, в которой сборная выступит на чемпионате мира 2021 года в Латвии.

«Мы уже согласовали форму. На ней будет использован логотип Олимпийского комитета России — пламя и олимпийские кольца. Этими кольцами мы также подчеркиваем, что мы действующие олимпийские чемпионы, и, находясь в этом статусе, мы работаем над тем, чтобы выиграть чемпионат мира и двигаться вперед к Олимпиаде, где мы будем подтверждать свое звание», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.