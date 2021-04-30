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Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею

21:45
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Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею 2021 года.

В телевизионном эфире Первого канала зрители увидят матчи национальной команды на групповой стадии против Чехии (21 мая), Великобритании (22 мая), Швейцарии (29 мая) и Швеции (30 мая).

Кроме того, Первый канал покажет в эфире все матчи сборной России в плей-офф.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав