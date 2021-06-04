Третьяк заявил, что сборная России должна была лучше сыграть в атаке в 1/4 финала ЧМ против Канады

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о поражении россиян от Канады (1:2 ОТ) в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия).

«Очень обидно, когда выигрываешь первое место в группе и играешь с последним, более легким соперником, но Канада есть Канада. В итоге думали, что это будет легкий соперник, но игра была равной: канадцы жалили, как осы, не давали вообще нам выйти из зоны, у них такая работоспособность, такой настрой. У наших ребят тоже хороший настрой, но, к сожалению, было мало голевых моментов. Защита хорошо сыграла, вратарь отлично, но в нападении надо было прибавлять», — цитирует ТАСС Третьяка.

В полуфинале чемпионата мира Канада сыграет с США. В другой встрече 1/2 финала турнира встретятся Финляндия и Германия. Обе игры состоятся в субботу, 5 июня.

Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 6 июня.