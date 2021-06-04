Третьяк заявил, что сборная России должна была лучше сыграть в атаке в 1/4 финала ЧМ против Канады
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о поражении россиян от Канады (1:2 ОТ) в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия).
«Очень обидно, когда выигрываешь первое место в группе и играешь с последним, более легким соперником, но Канада есть Канада. В итоге думали, что это будет легкий соперник, но игра была равной: канадцы жалили, как осы, не давали вообще нам выйти из зоны, у них такая работоспособность, такой настрой. У наших ребят тоже хороший настрой, но, к сожалению, было мало голевых моментов. Защита хорошо сыграла, вратарь отлично, но в нападении надо было прибавлять», — цитирует ТАСС Третьяка.
В полуфинале чемпионата мира Канада сыграет с США. В другой встрече 1/2 финала турнира встретятся Финляндия и Германия. Обе игры состоятся в субботу, 5 июня.
Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 6 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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