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Штаб сборной России обсудит выступление команды на ЧМ по хоккею с ФХР

16:58
Роман Ротенберг. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Роман Ротенберг. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава штаба сборной России Роман Ротенберг сообщил, что в ближайшее время команда обсудит выступление на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) с Федерацией хоккея России (ФХР).

«Сейчас мы только прилетели, долго разговаривали, уже думали и анализировали все. Через несколько дней планируем встречу с руководством, будем обсуждать. Когда точно? Наверное, это будет в начале следующей недели. Хотим еще раз поблагодарить всех за поддержку, мы очень все расстроены, и Валерий Николаевич Брагин, и весь тренерский штаб. Сейчас мы обсуждаем планы на Олимпиаду, думаем, как нам ее выиграть, обсуждаем детали, ждем решения по НХЛ, поедут ли игроки лиги на Олимпиаду. Это самый важный вопрос в нашей повестке», — цитирует ТАСС Ротенберга.

Также глава штаба национальной сборной рассказал о предстоящем собрании по итогам ЧМ-2021 и высказался о будущем главного тренера команды, Валерия Брагина.

«Будет у нас собрание, на котором будем докладывать нашему руководству по итогам турнира. Проделана огромная работа, два месяца мы жили в «пузыре». Сейчас нам важно двигаться вперед и думать, как мы сможем завоевать десятую золотую медаль на Олимпиаде. Что касается Брагина, то у него действующий контракт, здесь будем все смотреть с точки зрения деталей, анализировать по турниру. Я читал интервью Бориса Петровича Михайлова. он просит публично нам огласить все планы подготовки к чемпионату мира, мы все это сейчас сделаем. Мы все подготовим с Брагиным, в течение суток предоставим эти планы, никаких секретов нет», — добавил Ротенберг.

На чемпионате мира в Риге Россия вылетела в 1/4 финала, уступив Канаде (1:2 ОТ).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
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  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Полуфинал
США
Канада

П1

30%

2.30

ТМ 5.0

24%

1.72

X2

18%

1.58
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Россия
Болгария

П1

34%

1.40

Ф1 (-1)

27%

1.73

ТБ 2.0

16%

1.57
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Бельгия
Хорватия

Обе забьют - да

31%

1.75

П1

23%

1.85

ИТБ1 (1.5)

15%

1.79

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11569229

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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