Третьяк — о Брагине: «Думаю, что он должен продолжать свою работу»
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что главный тренер сборной России Валерий Брагин должен продолжить работу на своем посту.
«Думаю, что он должен продолжать свою работу, мы же не можем менять тренеров как перчатки. Мы должны верить человеку, впереди Олимпийские игры, и он должен посмотреть, что неправильно было сделано. Ждем, что тренер скажет», — цитирует ТАСС слова Третьяка.
Брагин возглавил главную сборную летом 2020 года. До этого он работал с молодёжной командой. При его руководстве российская команда установила новый рекорд по длительности победной серии на этапах Евротура (10). Вчера Россия проиграла канадцам со счетом 1:2 в овертайме.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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