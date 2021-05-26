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Третьяк считает, что сборной России нужно прибавлять в нападении на ЧМ-2021

19:45
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Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над Данией (3:0) на ЧМ-2021 в Латвии.

«Я уже говорил, что надо вопрос с такими командами решать в первом периоде, а у нас было не так много моментов, к сожалению. Мы старались, у соперника хорошо вратарь играл. В обороне мы действовали хорошо, но нужно прибавлять в нападении.

Чемпионат необыкновенно непредсказуем. Все может быть, и надо отдаваться в каждой игре полностью», — цитирует Третьяка ТАСС.

Сборная России набрала 9 очков после четырех игр и вышла на первое место в группе A. Следующий матч российская команда проведет против сборной Швейцарии. Игра начнется 29 мая в 16:15 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11484235

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры