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Сегодня, 10:20

Тардиф объяснил, почему на чемпионате мира по хоккею запрещены российские флаги

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф объяснил, почему организаторы чемпионата мира в Чехии не разрешают болельщикам приходить на матчи турнира с флагами России и Белоруссии.

«Флаги стран, национальные команды которых не выступают на турнире, запрещено приносить на трибуны», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Сборные России и Белоруссии пропускают третий чемпионат мира подряд. Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой ИИХФ из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

Болельщики сборной России по&nbsp;хоккею. На чемпионате мира в Чехии запретили российские флаги. Разрешат ли украинские?

Источник: ТАСС
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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ИИХФ запретила болельщикам проносить флаги России и Белоруссии на игры чемпионата мира

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