Сборная Норвегии проиграла Чехии, Дания крупно обыграла Австрию в матчах ЧМ-2024

Сборная Норвегия проиграла Чехии во втором матче группового турнира чемпионата мира-2024 — 3:6.

За чешскую команду голы забили Ондржей Беранек, Матей Странски, Либор Гайек и Ондржей Палат и Романа Червенки (дубль). У норвежцев отметились Стиан Сольберг, Ноа Стеен и Эйрик Сальстен.

В другом матче сборная Дании обыграла Австрию со счетом 5:1 в первой игре группового турнира ЧМ-2024.

Единственную шайбу за австрийскую команды забросил Мануэль Ганаль. У датчан отличились Маркус Лауридсен, Фредерик Сторм, Феликс Шель и Йоахим Блихфельд (дубль).

Чемпионат мира. Группа A

Норвегия — Чехия — 3:6 (3:2, 0:1, 0:3)

Голы: Червенка — 1 (Кундратек, Каше), 6:06 — 0:1. Сольберг — 1 (Торесен, Зуккарелло), 6:37 — 1:1. Стин — 1 (мен., Треттенес), 12:10 — 2:1. Сальстен — 1 (Сольберг, Зуккарелло), 16:32 — 3:1. Червенка — 2 (Седлак, Каше), 17:12 — 3:2. Беранек — 1 (Кемпни), 35:54 — 3:3. Странски — 1 (Крейчик, Кампф), 45:19 — 3:4. Гайек — 1 (Палат), 56:59 — 3:5. Палат — 1 (п.в., Кампф, Воженилек), 59:06 — 3:6.

Вратари: Хаукеланн (57:14 — 59:06) — Мразек.

Штраф: 16 — 10.

Броски: 11 (6+1+4) — 49 (13+21+15).

Судьи: Гронски, Макфарлейн.



Австрия — Дания — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Голы: М. Лауридсен — 1 (Бликфельд, Русселль), 13:19 — 0:1. Сторм — 1 (мен.), 16:11 — 0:2. Ганаль — 1 (Хаудум, Рорер), 19:35 — 1:2. Бликфельд — 1 (Матиасен-Вайсе, М. Лауридсен), 38:54 — 1:3. Шел — 1 (Бруггиссер, Н.Б. Йенсен), 53:44 — 1:4. Бликфельд — 2 (бол., Огорд, Русселль), 58:57 — 1:5.

Вратари: Мадленер — Дихов.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 17 (8+6+3) — 34 (10+12+12).

Судьи: Хольм, Шрадер.

11 мая. Прага