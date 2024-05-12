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Сегодня, 02:41

Тарасова: «Чемпионат мира без сборной России? Никакого интереса к этому псевдотурниру»

Сергей Разин
корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об отсутствии сборной России на чемпионате мира.

«Чемпионат мира по хоккею без сборной России? Никакого интереса к этому псевдотурниру, нечего обсуждать», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-tarasova-chm-po-hokkeyu-bez-rossii-nikakogo-interesa-k-e-tomu-psevdoturniru/
Сборная России по хоккею
Татьяна Тарасова
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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