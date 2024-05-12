Тарасова: «Чемпионат мира без сборной России? Никакого интереса к этому псевдотурниру»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об отсутствии сборной России на чемпионате мира.

«Чемпионат мира по хоккею без сборной России? Никакого интереса к этому псевдотурниру, нечего обсуждать», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).