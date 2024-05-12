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Сборная США разгромила Германию, Латвия обыграла Польшу на чемпионате мира-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная США с крупным счетом обыграла Германию в матче группового турнира чемпионата мира-2024 — 6:1.

Голами за победителей отметились Брэди Ткачук, Майкл Кесселринг, Люк Хьюз, Джонни Годро, Тревор Зеграс и Майки Эйссимонт. Единственный гол у немецкой команды забил Ясин Эхлиз.

В другом матче группы В Латвия в овертайме победила Польшу — 5:4.

За победителей забили Роберт Мамчицс, Родриго Аболс, Рихард Букартс и Каспарс Даугавиньш (дубль). У польской команды отличились Кшиштоф Мациас (дубль), Камиль Валенг и Матеуш Брык.

Чемпионат мира. Группа B

США — Германия — 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Голы: Ткачак — 1 (Кессельринг, Леонард), 12:15 — 1:0. Кессельринг — 1 (Нельсон, Годро), 17:20 — 2:0. Годро — 1 (бол., Болди, Кофилд), 32:23 — 3:0. Элиз — 1 (Пфедерль, Михаелис), 34:05 — 3:1. Хьюз — 1 (Кофилд, Пинто), 39:57 — 4:1. Зеграс — 1 (бол., Пинто, Джонс), 50:09 — 5:1. Эйссимонт — 1 (Канин, Джонс), 52:28 — 6:1.

Вратари: Лайон (Огастин, 23:27) — Нидербергер.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 43 (13+13+17) — 26 (10+12+4).

Судьи: Бьерк, Каукокари.


Польша — Латвия — 4:5 ОТ (1:0, 1:1, 2:3, 0:1)

Голы: Мациас — 1 (Михальски), 15:29 — 1:0. Мамчицс — 1 (Ансонс, Индрашис), 22:18 — 1:1. Валега — 1 (Урбанович, Дроня), 28:15 — 2:1. Аболс — 1 (мен.), 42:32 — 2:2. Мациас — 2 (Дзиубински), 47:56 — 3:2. Даугавиньш — 1, 52:25 — 3:3. Рих. Букартс — 1, 54:54 — 3:4. Дзиубински — 1 (Даугавиньш, Зиле, Дзиеркалс, Букартс, Батня, Брык, Михальски), 56:24 — 4:4. Даугавиньш — 2 (Аболс), 63:29 — 4:5.

Вратари: Мюррэй — Мерзликинс.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 22 (5+10+6+1) — 37 (12+9+15+1).

Судьи: Пирс, Хрибик.

11 мая. Острава. Ostravar Arena.

Источник: Таблица ЧМ-2024
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Германии по футболу
Сборная Латвии по хоккею
Сборная Польши по хоккею
Сборная США по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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