Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал победу сборной России над Данией (3:0) на ЧМ-2021 в Латвии.

«Если брать состав нашей сборной, то мы привезли сильнейших из тех, кто свободен. Я надеюсь, это так, все-таки тренеры подбирали игроков. Что касается самой игры, да и других пресных встреч на этом турнире, то ребята сидят в пузыре, никуда не выходят. Игра-гостиница, игра-гостиница. Какие эмоции могут быть? Это все притупляется. Плюс конец сезона, многие ребята закончили играть в конце марта, а сейчас конец мая. Где брать мотивацию? Сезон-то для них продолжается. Сроки проведения чемпионата мира мешают технически собрать всех лучших. У нас еще и пандемия, плюс сама обстановка в Латвии. Да и депутаты начинают ерундой заниматься. Все к одному сошлось», — сказал Николишин «СЭ».

Сборная России набрала 9 очков после четырех игр и вышла на первое место в группе A. Следующий матч российская команда проведет против сборной Швейцарии. Игра начнется 29 мая в 16:15 по московскому времени.

(Владислав Флегонтов)