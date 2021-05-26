Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Николишин прокомментировал победу сборной России над Данией

19:40
Теги:

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал победу сборной России над Данией (3:0) на ЧМ-2021 в Латвии.

«Если брать состав нашей сборной, то мы привезли сильнейших из тех, кто свободен. Я надеюсь, это так, все-таки тренеры подбирали игроков. Что касается самой игры, да и других пресных встреч на этом турнире, то ребята сидят в пузыре, никуда не выходят. Игра-гостиница, игра-гостиница. Какие эмоции могут быть? Это все притупляется. Плюс конец сезона, многие ребята закончили играть в конце марта, а сейчас конец мая. Где брать мотивацию? Сезон-то для них продолжается. Сроки проведения чемпионата мира мешают технически собрать всех лучших. У нас еще и пандемия, плюс сама обстановка в Латвии. Да и депутаты начинают ерундой заниматься. Все к одному сошлось», — сказал Николишин «СЭ».

Сборная России набрала 9 очков после четырех игр и вышла на первое место в группе A. Следующий матч российская команда проведет против сборной Швейцарии. Игра начнется 29 мая в 16:15 по московскому времени.

(Владислав Флегонтов)

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 42174
Все опросы
Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз «СЭ» на финал Лиги Европы
Видео: Как пережить лунное затмение 26 мая и выжить
Врач предупредила об опасности клубники для ряда категорий людей
Рейс "Белавиа" Минск - Барселона развернули в воздухе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры