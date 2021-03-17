Третьяк прокомментировал уход из состава совета ИИХФ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о решении покинуть совет ИИХФ.

«Федерация хоккея России всегда уважала решения международных спортивных властей и не желает оказывать дополнительное давление на своих давних партнеров из Международной федерации хоккея с шайбой. По этой причине я решил выйти из состава совета ИИХФ. В то же время я продолжу работать над всесторонним развитием российского хоккея и укреплением его позиций на международной арене», — приводит слова Третьяка официальный сайт ИИХФ.

17 марта ИИХФ сообщил об уходе Третьяка из совета ИИХФ. Такое решение связано в связи с постановлением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу ВАДА против РУСАДА, согласно которому представители правительства РФ не могут быть назначены или в настоящее время заседать в качестве членов советов или комитетов. Третьяк является избранным депутатом Государственной Думы.