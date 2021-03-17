Третьяк вышел из состава совета ИИХФ из-за постановления CAS
14:59
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подал в отставку с должности члена Совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщается на официальном сайте организации.
Такое решение связано в связи с постановлением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу ВАДА против РУСАДА, согласно которому представители правительства РФ не могут быть назначены или в настоящее время заседать в качестве членов советов или комитетов. Третьяк является избранным депутатом Государственной Думы.
Третьяк был избран в Совет ИИХФ в 2012 году и переизбран в 2016 году.
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