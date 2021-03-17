Россия выступит на чемпионате мира по хоккею под гимном ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что Россия выступит на чемпионате мира-2021 под гимном организации. Данное решение было принято на заседании совета ИИХФ, который прошел 16-17 марта в Москве. Вместо российского триколора будет подниматься флаг Олимпийского комитета России.

«На форме будет изображен логотип Олимпийского комитета России. А в случае побед сборной России будет играть гимн ИИХФ, — цитирует ТАСС Фазеля. — Мы обсуждали много разных вариантов, был вариант снова с использованием нейтральных атлетов из России. Я считаю российский гимн одним из лучших в мире и играть другую мелодию будет очень странно».

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) из-за допинговых нарушений запретил россиянам выступать на Олимпиадах под своим флагом и гимном сроком на два года.

ЧМ-2021 пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии. Изначально его должны были принять Латвия и Белоруссия, но последняя лишилась этого права из-за политической ситуации в стране.