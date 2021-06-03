Швейцария сохранила преимущество в одну шайбу над Германией после двух периодов четвертьфинала ЧМ по хоккею

Швейцария обыгрывает Германию после двух периодов четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) — 2:1.

Единственную шайбу в первом периоде встречи забил защитник швейцарцев Рамон Унтерзандер. Во втором периоде у Швейцарии отличился нападающий Фабрис Эрцог, у немцев забросил Том Кюнхакль.

Победитель матча Швейцария — Германия выйдет в полуфинал, где сыграет с победителем встречи Россия — Канада, которая состоится сегодня, 3 мая (начало — в 20.15 мск).