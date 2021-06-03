Швейцария сохранила преимущество в одну шайбу над Германией после двух периодов четвертьфинала ЧМ по хоккею
17:42
Швейцария обыгрывает Германию после двух периодов четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) — 2:1.
Единственную шайбу в первом периоде встречи забил защитник швейцарцев Рамон Унтерзандер. Во втором периоде у Швейцарии отличился нападающий Фабрис Эрцог, у немцев забросил Том Кюнхакль.
Great passing game by @SwissIceHockey.? Fabrice Herzog. 2-0.?? #SUIGER #IIHFWorlds pic.twitter.com/fzc9jrJuQ7— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Germany is on the board??? Tom Kuhnhackl with the rebound. #SUIGER #IIHFWorlds pic.twitter.com/VuIpvDVn9k— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Победитель матча Швейцария — Германия выйдет в полуфинал, где сыграет с победителем встречи Россия — Канада, которая состоится сегодня, 3 мая (начало — в 20.15 мск).
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