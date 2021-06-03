Сборная США ведет 4:1 после второго периода матча со Словакией
17:39
После двух периодов матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею сборная США побеждает команду Словакии (4:1).
Во втором периоде у словаков забил Петер Цегларик. В составе американской сборной отличился Колин Блэквелл, который оформил дубль.
Параллельно проходит матч Швейцария — Германия. В 20.15 по московскому времени начнутся игры Россия — Канада и Финляндия — Чехия.
Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.
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