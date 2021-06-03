Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Сборная США ведет 4:1 после второго периода матча со Словакией

17:39
Сборная Словакии. Фото AFP
Сборная Словакии. Фото AFP
Теги:

После двух периодов матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею сборная США побеждает команду Словакии (4:1).

Во втором периоде у словаков забил Петер Цегларик. В составе американской сборной отличился Колин Блэквелл, который оформил дубль.

Параллельно проходит матч Швейцария — Германия. В 20.15 по московскому времени начнутся игры Россия — Канада и Финляндия — Чехия.

Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 394
Все опросы
Вы следите за чемпионатом мира-2021 по хоккею?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Чемпионат мира по хоккею-2021: расписание матчей 1/4 финала, Россия — Канада и другие игры
Захарова осадила перебившего ее главреда «Эхо Москвы»
Видео: Моргенштерн в больнице обматерил сам себя
МВД против фейков: в полиции призвали соблюдать информационную гигиену

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры