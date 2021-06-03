Россия в четвертый раз подряд проиграла Канаде на ЧМ

Сборная России проиграла Канаде в овертайме четвертьфинала чемпионата мира в Риге со счетом 1:2. Для российской команды эта встреча была 19-й в рамках турнира.

Североамериканцы упрочили лидерство в противостоянии, одержав 11-ю победу при восьми поражениях. Причем это преимущество было добыто канадской командой в последние десять лет, за которые они взяли верх четырежды (всякий раз на стадии плей-офф) и ни разу не уступили.

В матчах на вылет преимущество тоже за Канадой — 6:5.

(Кирилл Бурдаков)

Матчи сборных России и Канады на чемпионатах мира

Дата Город Стадия Счет 04.05.1992 Прага Гр.турнир 6:4 25.04.1993 Мюнхен Гр.турнир 1:3 30.04.1993 Мюнхен 1/2 финала 7:4 02.05.1994 Больцано Гр.турнир 1:3 30.04.1995 Евле Гр.турнир 5:4 26.04.1996 Вена Гр.турнир 6:4 03.05.1996 Вена 1/2 финала 2:3 Б 09.05.1997 Хельсинки Турнир за 1-6-е места 1:2 02.05.2001 Ганновер 1-й гр.турнир 1:5 05.05.2003 Турку 2-й гр.турнир 2:5 14.05.2005 Вена 1/2 финала 3:4 18.05.2008 Квебек Финал 5:4 ОТ 10.05.2009 Берн Финал 2:1 20.05.2010 Кельн 1/4 финала 5:2 12.05.2011 Братислава 1/4 финала 2:1 17.05.2015 Прага Финал 1:6 20.05.2017 Кельн 1/2 финала 2:4 17.05.2018 Копенгаген 1/4 финала 4:5 ОТ 03.06.2021 Рига 1/4 финала 1:2

Итого: +8-11, шайбы 57-66.

В плей-офф: +5-6, шайбы 34-36.