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Россия в четвертый раз подряд проиграла Канаде на ЧМ

3 июня 2021, 22:56
Сборная России после поражения от Канады. Фото Reuters
Сборная России после поражения от Канады. Фото Reuters
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Сборная России проиграла Канаде в овертайме четвертьфинала чемпионата мира в Риге со счетом 1:2. Для российской команды эта встреча была 19-й в рамках турнира.

Североамериканцы упрочили лидерство в противостоянии, одержав 11-ю победу при восьми поражениях. Причем это преимущество было добыто канадской командой в последние десять лет, за которые они взяли верх четырежды (всякий раз на стадии плей-офф) и ни разу не уступили.

В матчах на вылет преимущество тоже за Канадой — 6:5.

(Кирилл Бурдаков)

Матчи сборных России и Канады на чемпионатах мира

Дата

Город

Стадия

Счет

04.05.1992

Прага

Гр.турнир

6:4

25.04.1993

Мюнхен

Гр.турнир

1:3

30.04.1993

Мюнхен

1/2 финала

7:4

02.05.1994

Больцано

Гр.турнир

1:3

30.04.1995

Евле

Гр.турнир

5:4

26.04.1996

Вена

Гр.турнир

6:4

03.05.1996

Вена

1/2 финала

2:3 Б

09.05.1997

Хельсинки

Турнир за 1-6-е места

1:2

02.05.2001

Ганновер

1-й гр.турнир

1:5

05.05.2003

Турку

2-й гр.турнир

2:5

14.05.2005

Вена

1/2 финала

3:4

18.05.2008

Квебек

Финал

5:4 ОТ

10.05.2009

Берн

Финал

2:1

20.05.2010

Кельн

1/4 финала

5:2

12.05.2011

Братислава

1/4 финала

2:1

17.05.2015

Прага

Финал

1:6

20.05.2017

Кельн

1/2 финала

2:4

17.05.2018

Копенгаген

1/4 финала

4:5 ОТ

03.06.2021

Рига

1/4 финала

1:2

Итого: +8-11, шайбы 57-66.

В плей-офф: +5-6, шайбы 34-36.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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