Россия в четвертый раз подряд проиграла Канаде на ЧМ
Сборная России проиграла Канаде в овертайме четвертьфинала чемпионата мира в Риге со счетом 1:2. Для российской команды эта встреча была 19-й в рамках турнира.
Североамериканцы упрочили лидерство в противостоянии, одержав 11-ю победу при восьми поражениях. Причем это преимущество было добыто канадской командой в последние десять лет, за которые они взяли верх четырежды (всякий раз на стадии плей-офф) и ни разу не уступили.
В матчах на вылет преимущество тоже за Канадой — 6:5.
(Кирилл Бурдаков)
Матчи сборных России и Канады на чемпионатах мира
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Счет
|
04.05.1992
|
Прага
|
Гр.турнир
|
6:4
|
25.04.1993
|
Мюнхен
|
Гр.турнир
|
1:3
|
30.04.1993
|
Мюнхен
|
1/2 финала
|
7:4
|
02.05.1994
|
Больцано
|
Гр.турнир
|
1:3
|
30.04.1995
|
Евле
|
Гр.турнир
|
5:4
|
26.04.1996
|
Вена
|
Гр.турнир
|
6:4
|
03.05.1996
|
Вена
|
1/2 финала
|
2:3 Б
|
09.05.1997
|
Хельсинки
|
Турнир за 1-6-е места
|
1:2
|
02.05.2001
|
Ганновер
|
1-й гр.турнир
|
1:5
|
05.05.2003
|
Турку
|
2-й гр.турнир
|
2:5
|
14.05.2005
|
Вена
|
1/2 финала
|
3:4
|
18.05.2008
|
Квебек
|
Финал
|
5:4 ОТ
|
10.05.2009
|
Берн
|
Финал
|
2:1
|
20.05.2010
|
Кельн
|
1/4 финала
|
5:2
|
12.05.2011
|
Братислава
|
1/4 финала
|
2:1
|
17.05.2015
|
Прага
|
Финал
|
1:6
|
20.05.2017
|
Кельн
|
1/2 финала
|
2:4
|
17.05.2018
|
Копенгаген
|
1/4 финала
|
4:5 ОТ
|
03.06.2021
|
Рига
|
1/4 финала
|
1:2
Итого: +8-11, шайбы 57-66.
В плей-офф: +5-6, шайбы 34-36.
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