Кожевников назвал причину поражения сборной России от Канады на ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» поражение сборной России от Канады (1:2 ОТ) в матче четвертьфинала чемпионата мира-2021.

«Нашей сборной сегодня определенно не хватило везения. К смене вратаря в последнем матче отношусь нормально. Бобровский и Самонов здорово себя показали», — сказал Кожевников «СЭ».

3 июня команда Валерия Брагина уступила канадцам в овертайме. В составе сборной России единственную шайбу забросил Евгений Тимкин. У Канады — Адам Хенрик и Эндрю Манджапане.

Сборная России не может обыграть канадцев на чемпионате мира с 2014 года.

(Мария Куцубеева)