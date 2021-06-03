Кожевников назвал причину поражения сборной России от Канады на ЧМ-2021
23:00
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» поражение сборной России от Канады (1:2 ОТ) в матче четвертьфинала чемпионата мира-2021.
«Нашей сборной сегодня определенно не хватило везения. К смене вратаря в последнем матче отношусь нормально. Бобровский и Самонов здорово себя показали», — сказал Кожевников «СЭ».
3 июня команда Валерия Брагина уступила канадцам в овертайме. В составе сборной России единственную шайбу забросил Евгений Тимкин. У Канады — Адам Хенрик и Эндрю Манджапане.
Сборная России не может обыграть канадцев на чемпионате мира с 2014 года.
(Мария Куцубеева)
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Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
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