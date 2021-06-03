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Кожевников назвал причину поражения сборной России от Канады на ЧМ-2021

23:00
3 июня. Рига. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото AFP
3 июня. Рига. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото AFP
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» поражение сборной России от Канады (1:2 ОТ) в матче четвертьфинала чемпионата мира-2021.

«Нашей сборной сегодня определенно не хватило везения. К смене вратаря в последнем матче отношусь нормально. Бобровский и Самонов здорово себя показали», — сказал Кожевников «СЭ».

3 июня команда Валерия Брагина уступила канадцам в овертайме. В составе сборной России единственную шайбу забросил Евгений Тимкин. У Канады — Адам Хенрик и Эндрю Манджапане.

Сборная России не может обыграть канадцев на чемпионате мира с 2014 года.

(Мария Куцубеева)

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